Ä°kinci saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸti Rusya'da polis aracÄ±na ateÅŸ aÃ§Ä±ldÄ± 2 polis Ã¶ldÃ¼

Rusya'nÄ±n St. Petersburg metrosunda dÃ¼n yapÄ±lan bombalÄ± saldÄ±rÄ±dan sonra akÅŸam saatlerinde polis aracÄ±na silahlÄ± saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸtirildi. 2 polis hayatÄ±nÄ± kaybetti

Rusya, St. Petersburg metrosuna yönelik bombalÄ± terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ÅŸokunu yaÅŸarken bir saldÄ±rÄ± haberi de ülkenin güneyindeki Astrahan bölgesinden geldi. Astrahan ValiliÄŸi'nden yapÄ±lan açÄ±klamada, Pazartesi akÅŸam saatlerinde bir polis aracÄ±na yönelik silahlÄ± saldÄ±rÄ± düzenlendiÄŸi belirtildi. Valilik, saldÄ±rÄ±da iki polisin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸini ifade ederken, saldÄ±rÄ±nÄ±n bir grup radikal Ä°slamcÄ± terörist tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirildiÄŸi duyuruldu.