Ana Sayfa | DÃœNYA 04/04/2017 14:47

Ä°dlib'e kimyasal silahlÄ± saldÄ±rÄ± Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ var

Ä°dlib

Ä°dlib'e yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±da 43 sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken 215 kiÅŸi zehirli gazdan etkilendi

Ä°dlib’deki Sivil Savunma Ekibi yetkilisi Enes Barakat, AA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "BeÅŸÅŸar Esed rejiminin Han Åžeyhun beldesine düzenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nda 58 kiÅŸi öldü, 215 kiÅŸi gazdan etkilendi. Ölenler arasÄ±nda çok sayÄ±da çocuk var." dedi. Ä°dlib'deki sivil savunma yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, bu sabah erken saatlerde Suriye Ordusu'na ait savaÅŸ uçaklarÄ±, Ä°dlib'in güneyindeki Han Åžeyhun beldesine klor gazÄ±yla saldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±. 

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDÄ°

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlem Örgütü saldÄ±rÄ±da ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n 58'e yükseldiÄŸini, ölenlerden 11'inin çocuk olduÄŸunu bildirdi.Gazdan etkilenenlerin çevre hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Gazdan etkilenenlerin çevre hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°dlib'in El Habit beldesine dün gece düzenlenen klor gazlÄ± saldÄ±rÄ±dan 20 sivil etkilenmiÅŸti.

Kaynak: Hürriyet

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suriyede kimyasal silah

Suriye'de Esed rejimi klor gazlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenledi 43 sivil Ã¶ldÃ¼

Suriye'de Esed rejimi Ä°dlib ilinin Han Åžeyhun beldesine klor gazÄ±yla mÃ¼dahale etti. 215 kiÅŸi gazdan etkilenirken bunlardan Ã§oÄŸu Ã§ocuk 43 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti