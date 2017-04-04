Ä°dlib'e kimyasal silahlÄ± saldÄ±rÄ± Ã§ok sayÄ±da Ã¶lÃ¼ var

Ä°dlib'e yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±da 43 sivil hayatÄ±nÄ± kaybederken 215 kiÅŸi zehirli gazdan etkilendi

Ä°dlib’deki Sivil Savunma Ekibi yetkilisi Enes Barakat, AA'ya yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "BeÅŸÅŸar Esed rejiminin Han Åžeyhun beldesine düzenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nda 58 kiÅŸi öldü, 215 kiÅŸi gazdan etkilendi. Ölenler arasÄ±nda çok sayÄ±da çocuk var." dedi. Ä°dlib'deki sivil savunma yetkililerinden alÄ±nan bilgiye göre, bu sabah erken saatlerde Suriye Ordusu'na ait savaÅŸ uçaklarÄ±, Ä°dlib'in güneyindeki Han Åžeyhun beldesine klor gazÄ±yla saldÄ±rmÄ±ÅŸtÄ±.

ÖLÜ SAYISI YÜKSELDÄ°

Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlem Örgütü saldÄ±rÄ±da ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n 58'e yükseldiÄŸini, ölenlerden 11'inin çocuk olduÄŸunu bildirdi.Gazdan etkilenenlerin çevre hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Gazdan etkilenenlerin çevre hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi. Ä°dlib'in El Habit beldesine dün gece düzenlenen klor gazlÄ± saldÄ±rÄ±dan 20 sivil etkilenmiÅŸti.

Kaynak: Hürriyet