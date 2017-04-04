KanlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan fotoÄŸrafÄ± yayÄ±nlanmÄ±ÅŸtÄ± bakÄ±n ne yaptÄ±

Rusya'da dÃ¼n ayrÄ± iki noktada meydana gelen terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan fotoÄŸraflarÄ± yayÄ±nlanan ÅŸÃ¼pheli polise ifade verdi
Rusya'da dün meydana gelen ve 14 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi terör saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, Rusya medyasÄ±nda, güvenlik makamlarÄ± tarafÄ±ndan "saldÄ±rÄ±nÄ±n muhtemel zanlÄ±sÄ±" olduÄŸu düÅŸünülen bir kiÅŸinin görüntüleri yer almaya baÅŸladÄ±.
Ancak Moskovski Komsomolets, sözkonusu ÅŸahsÄ±n, medyada fotoÄŸrafÄ±nÄ±n yayÄ±nlanmasÄ± üzerine kendiliÄŸinden polise giderek teslim olduÄŸunu, olayla ilgisi olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± yazdÄ±.