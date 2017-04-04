Elektronik mÃ¼zikle birlikte ezan Ã§alan DJ mekanÄ± kapattÄ±rdÄ±

Tunus'ta bir gece kulÃ¼bÃ¼nde ezanÄ± mix haline getiren DJ, mekanÄ±n kapatÄ±lmasÄ±na sebep olurken Ã¼lkede bÃ¼yÃ¼k tepki topladÄ±

Tunus'un turistik Hammamat beldesinde bir gece kulübünde gerçekleÅŸen eÄŸlencede ezanÄ±n elektronik müzik ile kullanÄ±lmasÄ± tepkiye yol açtÄ±. Gece kulübünün bulunduÄŸu Nabil Vilayeti Valisi Münevver el-Vertani, yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "bölgenin dini hassasiyetlerine karÅŸÄ± saygÄ±sÄ±zlÄ±kta bulunan iÅŸletmelere karÅŸÄ± caydÄ±rÄ±cÄ± önlemler" alacaklarÄ±nÄ± söyledi. Söz konusu videonun yayÄ±lmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan, gece kulübünün kapatÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve iÅŸletme müdürünün "ahlaki deÄŸerlere saldÄ±rÄ± ve dini duygulara saygÄ±sÄ±zlÄ±k" suçlamasÄ±yla gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± paylaÅŸan Vertani, gece sahne alan BritanyalÄ± ve Ä°sveçli iki müzisyenin isimlerini vermeyerek bu kiÅŸilerin ezanÄ± elektronik müzikle birlikte kullandÄ±ÄŸÄ± bilgisini paylaÅŸtÄ±.Vertani, bölgede faaliyet gösteren eÄŸlence mekanlarÄ±nÄ±n iÅŸletme müdürlerinin güvenlik birimleri tarafÄ±ndan çaÄŸrÄ±lacaÄŸÄ±nÄ± ve söz konusu durum hakkÄ±nda uyarÄ±lacaklarÄ±nÄ± aktardÄ±.

"ARAPÇA VE Ä°SLAM HALKIN OMUR Ä°LÄ°ÄžÄ°DÄ°R"

Eski Tunus CumhurbaÅŸkanÄ± ve Tunus Ä°rade Hareketi BaÅŸkanÄ± Muhammed Munsif Merzuki, Söz konusu olaya iliÅŸkin sosyal medya üzerinden yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, "Arapça ve Ä°slam halkÄ±n omuriliÄŸidir. Bunlara dokunulmasÄ± kabul edilemez. Herhangi bir müdahale bütün vücudun yÄ±kÄ±lmasÄ±na neden olur." ifadelerini kullandÄ±. Merzuki, paylaÅŸÄ±mÄ±nda ayrÄ±ca gece kulübü sahibinin de cezalandÄ±rÄ±lmasÄ± talebinde bulundu.