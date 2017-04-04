Rus savaÅŸ uÃ§aklarÄ± Suriye'de cami ve pazarÄ± vurdu 21 sivil Ã¶ldÃ¼

Rusya savaÅŸ uÃ§aklarÄ±, Suriye'nin Salkin ile Cisr eÅŸ ÅžuÄŸur bÃ¶lgelerini bombalamasÄ± sonucu 21 sivil Ã¶ldÃ¼, 35'i de yaralandÄ±

Suriye'nin kuzeyindeki Ä°dlib ilinin Salkin ile Cisr eÅŸ ÅžuÄŸur bölgelerine Rusya tarafÄ±ndan düzenlenen hava saldÄ±rÄ±larÄ±nda aralarÄ±nda kadÄ±n ve çocuklarÄ±nda da bulunduÄŸu 21 sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, 35'inin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade eden Ömer, ''Hava saldÄ±rÄ±sÄ± doÄŸrudan cami ve çarÅŸÄ±ya yapÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ± bölgesinde büyük hasar meydana geldi. YaralÄ±lar, çevredekilerin ve saÄŸlÄ±k ekiplerinin yardÄ±mÄ±yla ilçedeki hastanelere kaldÄ±rÄ±ldÄ±.'' diye konuÅŸtu.Ömer, Ä°dlib'in Cisr eÅŸ ÅžuÄŸur ilçesine düzenlenen hava saldÄ±rÄ±sÄ±nda da 5 sivilin yaÅŸamÄ±nÄ± yitirdiÄŸini, çok sayÄ±da kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.