Ana Sayfa | DÃœNYA 04/04/2017 19:39

Esad askerlerinden Suriye'ye bir kimyasal saldÄ±rÄ± daha

suriye 3. kimyasal saldÄ±rÄ±

Suriye CumhurbaÅŸkanÄ± Esad gÃ¼Ã§leri Ä°dlib'teki Åžeyh Hanun bÃ¶lgesine Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez kimyasal silahlÄ± saldÄ±rÄ± daha gerÃ§ekleÅŸtirdi

Dünya Esad rejiminin Ä°dlib'de sivillerin üzerine kimyasal silahlarla yaptÄ±ÄŸÄ± saldÄ±rÄ±larÄ± konuÅŸurken, Suriye'nin rejim uçaklarÄ± Ä°dlib'teki Åžeyh Hanun bölgesine, 3'üncü kimyasal silahlÄ± saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirdi. 3'üncü saldÄ±rÄ±da ölü ve yaralÄ± sayÄ±sÄ± ilgili henüz açÄ±klama yapÄ±lmadÄ±. Rejim güçlerinin ilk kimyasal silahlÄ± saldÄ±rÄ±sÄ±nda, 100 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 500 kiÅŸi ise yaralanmÄ±ÅŸtÄ±. GerçekleÅŸtirilen 2'inci saldÄ±rÄ±da ise 25 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybederken 35 kiÅŸi ise yaralanmÄ±ÅŸtÄ±.

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