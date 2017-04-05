Donald Trump kimyasal saldÄ±rÄ±yla ilgili ilk kez konuÅŸtu

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Suriye'ye yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suriye'nin Ä°dlib kentine düzenlenen kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±, "Suriye'de, kadÄ±n ve çocuklarÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu masum insanlarÄ± hedef alan bugünkü menfur kimyasal saldÄ±rÄ± uygar dünya tarafÄ±ndan göz ardÄ± edilemez." sözleriyle kÄ±nadÄ±.Beyaz Saray'dan yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada Trump'Ä±n, Suriye'nin Ä°dlib kentinde Esad rejiminin kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± kÄ±nadÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

AçÄ±klamada ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Suriye'de, kadÄ±n ve çocuklarÄ±n da aralarÄ±nda olduÄŸu masum insanlarÄ± hedef alan bugünkü menfur kimyasal saldÄ±rÄ± uygar dünya tarafÄ±ndan göz ardÄ± edilemez. BeÅŸÅŸar Esad rejiminin bu hain eylemleri, önceki yönetimin zayÄ±flÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve kararsÄ±zlÄ±ÄŸÄ±nÄ±n bir sonucudur. Barack Obama 2012 yÄ±lÄ±nda kimyasal silah kullanÄ±mÄ±na iliÅŸkin bir kÄ±rmÄ±zÄ± çizgisinin olduÄŸunu söyledi ve ardÄ±ndan hiçbir ÅŸey yapmadÄ±. ABD, bu kabul edilemez saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nama noktasÄ±nda tüm dünyadaki müttefikleriyle bir arada durmaktadÄ±r."

Trump'tan önce basÄ±n mensuplarÄ±na Beyaz Saray'daki gayrÄ± resmi basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda kÄ±sa bir açÄ±klama yapan Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer da aynÄ± ifadeleri kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

Esad rejimi unsurlarÄ±nÄ±n Ä°dlib kentine düzenlediÄŸi kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nda, aralarÄ±nda kadÄ±n ve çocuklarÄ±n da olduÄŸu en az 100 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi belirtiliyor.