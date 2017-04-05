Rusya'dan flaÅŸ aÃ§Ä±klama Suriye Ä°dlib'de kimyasal silah kullanmadÄ±

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Suriye ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ä°dlib kentinde kimyasal silah kullanmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi

SalÄ± günü Ä°dlib'de yaÅŸanan saldÄ±rÄ±larda kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± yönünde haberler gelmiÅŸ, 20'si çocuk 72 kiÅŸinin zehirli gaz nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi ifade edilmiÅŸti.

Muhalif gruplara yakÄ±n Londra merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi, saldÄ±rÄ±da sarin gazÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve saldÄ±rÄ±yÄ± Suriye ordusu ya da Rus hava kuvvetlerinin düzenlediÄŸini belirtiyordu.

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± ise açÄ±klamasÄ±nda Ä°dlib sÄ±nÄ±rlarÄ± içinde bulunan Han Åžeyhun kasabasÄ±ndaki bir cephaneliÄŸin hedef alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ±, cephanelikte bomba ve mayÄ±n yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan zehirli gazlarÄ±n bulunduÄŸunu söyledi.

Türkiye'den gelen açÄ±klamalarda da saldÄ±rÄ±nÄ±n kimyasal saldÄ±rÄ± olduÄŸu ifade edildi. SaÄŸlÄ±k BakanÄ± Recep AkdaÄŸ, "Ä°dlib'te düzenlenen saldÄ±rÄ±nÄ±n bir kimyasal saldÄ±rÄ± olduÄŸuna dair bizde bulgular mevcut. Dün itibarÄ±yla Ä°dlib'ten 30 kiÅŸi tedavi için Türkiye'ye getirildi" dedi.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Güvenlik Konseyi bugün kimyasal silah kullanÄ±mÄ± iddialarÄ±nÄ± görüÅŸmek üzere olaÄŸanüstü gündemle toplanÄ±yor.

BM Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura bölgedeki son geliÅŸmeleri "dehÅŸet verici" olarak nitelendirdi, Konsey'in sorumlularÄ±n hesap vermesini talep etmek amacÄ±yla toplanacaÄŸÄ±nÄ± belirtti.

Mistura ayrÄ±ca kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n savaÅŸ suçu olacaÄŸÄ±nÄ± da hatÄ±rlattÄ±.

ABD: SaldÄ±rÄ±yÄ± Esad yaptÄ±

ABD ise saldÄ±rÄ±nÄ±n arkasÄ±nda Suriye ordusunun ve Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad'Ä±n olduÄŸunu savunuyor.

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan açÄ±klamalarda 'kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±nda BeÅŸar Esad rejiminin olduÄŸuna eminiz' dendi.

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, BeÅŸar Esad rejiminin "bu iÄŸrenç eylemlerini" kÄ±nadÄ±.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson ise "BeÅŸar Esad'Ä±n neden bu ÅŸekilde hareket ettiÄŸi açÄ±k: Zalim ve utanmaz" ifadelerini kullandÄ±.

Suriye iddialarÄ± reddediyor

Suriye ise 'kimyasal saldÄ±rÄ±' iddialarÄ±nÄ± reddediyor. Suriye'nin resmi haber ajansÄ± SANA'da yer alan bir haberde ÅŸu ifadelere yer verildi:

"Ordunun komuta kademesi, bugün (SalÄ± günü) Han Åžeyhun'da kimyasal ya da herhangi bir zehirli madde kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± reddediyor. BunlarÄ± hiçbir zaman, hiçbir yerde kullanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n ve gelecekte de kullanmayacaÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çiziyor."

Kaynak: BBC Türkçe