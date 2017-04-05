Kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rusya'dan flaÅŸ karar

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mariya Zaharova, Ä°dlib'deki kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ±ya yÃ¶nelik aÃ§Ä±klama yaptÄ±

BatÄ± basÄ±nÄ±nÄ±n kimyasal silahlar konusunda Åžam'Ä± suçlamakta haddinden fazla aceleci davrandÄ±ÄŸÄ±nÄ± öne süren Zaharova, Ä°ngiltere, Fransa ve ABD'nin, Suriye hükümetinin düzenlediÄŸini belirttikleri kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili BM Güvenlik Konseyi'ne (BMGK) sunacaklarÄ± karar tasarÄ±sÄ±nÄ±n 'gerçek olmayan verilere dayandÄ±ÄŸÄ±nÄ±' savundu.Zaharova, söz konusu karar tasarÄ±sÄ±nÄ± veto edecekleri mesajÄ±nÄ± verdi.

DSÖ: SÄ°NÄ°R GAZI BULGULARI VAR

Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü (DSÖ), Suriye'nin Ä°dlib kentindeki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nda sinir gazÄ± kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren bulgular olduÄŸunu açÄ±kladÄ±.DSÖ'den yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "Suriye'nin Ä°dlib kentinde aralarÄ±nda çocuklarÄ±n da bulunduÄŸu 70'i aÅŸkÄ±n kiÅŸinin ölmesine yol açan ve yüzlerce kiÅŸiyi etkileyen saldÄ±rÄ±da yüksek düzeyde zehirli kimyasal kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na yönelik raporlar nedeniyle alarm durumundayÄ±z." denildi.DSÖ, bu son saldÄ±rÄ±nÄ±n, 2013 yÄ±lÄ±nda Suriye'nin Guta ÅŸehrindeki saldÄ±rÄ±dan sonra en dehÅŸet verici kimyasal saldÄ±rÄ± olduÄŸunu belirtti.

AçÄ±klamada, Ä°dlib'de bu sabah da yüksek düzeyde kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n rapor edildiÄŸi ve bölgedeki hastanelerin kapasitesininsÄ±nÄ±rlÄ± olduÄŸu kaydedildi. Örgüt, hastanelerin saldÄ±rÄ±lar nedeniyle faaliyetlerine devam edemediÄŸini ve hastalarÄ±n Türkiye'ye gönderildiÄŸini de açÄ±kladÄ±. Ä°dlib'deki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± sonrasÄ±nda yaÅŸanan ölümleri akut solunum yetersizliÄŸine baÄŸlayan açÄ±klamada, "BazÄ± vakalarÄ±n, sinir gazÄ± içeren organik fosfora maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren bulgular var." ifadesi kullanÄ±ldÄ±.

Kaynak: Hürriyet