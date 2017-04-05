Kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Suriye'nin Ä°dlib kentine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor
Suriye'nin Ä°dlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediÄŸi kimyasal silahlÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 150'ye yükselirken yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n da 500'den fazla olduÄŸu bildirildi.Suriye'nin Ä°dblib kentinde rejim güçleri tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen kimyasal silahlÄ± saldÄ±rÄ±da ölenlerinde sayÄ±sÄ± 150'ye yükselirken, yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 500'den fazla olduÄŸu belirtildi.