Ana Sayfa | DÃœNYA 05/04/2017 19:20

Kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ±da Ã¶lÃ¼ ve yaralananlarÄ±n sayÄ±sÄ± artÄ±yor

kimyasal saldÄ±rÄ±

Suriye'nin Ä°dlib kentine yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ± sonucunda Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ± sayÄ±sÄ± artÄ±yor

Suriye'nin Ä°dlib kentinde rejim güçlerinin düzenlediÄŸi kimyasal silahlÄ± saldÄ±rÄ±da hayatÄ±nÄ± kaybedenlerin sayÄ±sÄ± 150'ye yükselirken yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n da 500'den fazla olduÄŸu bildirildi.Suriye'nin Ä°dblib kentinde rejim güçleri tarafÄ±ndan gerçekleÅŸtirilen kimyasal silahlÄ± saldÄ±rÄ±da ölenlerinde sayÄ±sÄ± 150'ye yükselirken, yaralÄ± sayÄ±sÄ±nÄ±n ise 500'den fazla olduÄŸu belirtildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
uÃ§ak kazasÄ±

ABD'li yetkililer aÃ§Ä±kladÄ± F-16 dÃ¼ÅŸtÃ¼

ABD'ninr Maryland eyaleti yakÄ±nlarÄ±nda bir F-16 uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n dÃ¼ÅŸtÃ¼ÄŸÃ¼ Ã¶ÄŸrenildi

Mariya Zaharova

Kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rusya'dan flaÅŸ karar

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± sÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Mariya Zaharova, Ä°dlib'deki kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ±ya yÃ¶nelik aÃ§Ä±klama yaptÄ±

rusya

Rusya'dan flaÅŸ aÃ§Ä±klama Suriye Ä°dlib'de kimyasal silah kullanmadÄ±

Rusya Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± tarafÄ±ndan yapÄ±lan aÃ§Ä±klamada Suriye ordusuna ait savaÅŸ uÃ§aklarÄ±nÄ±n Ä°dlib kentinde kimyasal silah kullanmadÄ±ÄŸÄ± belirtildi