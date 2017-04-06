Donald Trump sert Ã§Ä±ktÄ± Esad kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgiyi aÅŸtÄ±

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°dlib'e yÃ¶nelik kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyen Esad'Ä±n kÄ±rmÄ±zÄ± Ã§izgiyi aÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± sÃ¶yledi

Ä°dlib'in Han Åžeyhun kasabasÄ±na yönelik saldÄ±rÄ± sonucunde 20'si çocuk en az 72 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti. Esad kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ± iddialarÄ±nÄ± reddediyor. Rusya da gazlarÄ±n muhaliflerden yayÄ±lmÄ±ÅŸ olabileceÄŸini söylüyor.

Trump Washington'daki basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, selefi Barack Obama'nÄ±n ifadelerine gönderme yaparak, "Masum çocuklarÄ±, masum bebekleri, küçücük bebekleri öldürdüÄŸünde, pek çok sÄ±nÄ±rÄ± aÅŸarsÄ±n" dedi.

Obama, Suriye'de kimyasal saldÄ±rÄ± kullanÄ±lmasÄ±nÄ±n 'kÄ±rmÄ±zÄ± çizgisi' olduÄŸunu söylemiÅŸ ve bu gerçekleÅŸirse müdahale edileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunmuÅŸtu.

Trump, saldÄ±rÄ± sonrasÄ± "Suriye'ye ve Esad'a karÅŸÄ± tavrÄ±nÄ± deÄŸiÅŸtiÄŸini" de söyledi. Suriye'ye yönelik politika deÄŸiÅŸikliÄŸi olup olmadÄ±ÄŸÄ± yönünde daha önceki bir soruya "Göreceksiniz" ÅŸeklinde yanÄ±t vermiÅŸti.

Trump yönetimi daha önce BeÅŸar Esad'Ä±n devrilmesinin öncelikleri olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°dlib saldÄ±rÄ±sÄ±yla ilgili Rusya'dan gelen açÄ±klamada Suriye ordusunun söz konusu kasabada bir cephaneliÄŸi hedef aldÄ±ÄŸÄ±, cephanelikte bomba ve mayÄ±n yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan zehirli gazlarÄ±n bulunduÄŸu belirtilmiÅŸti.

Trump açÄ±klamasÄ±nda Suriye'nin baÅŸlÄ±ca müttefiki Rusya'dan bahsetmedi.

Ancak ABD'nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler temsilciliÄŸi Rusya'yÄ± Esad rejiminin iÅŸlediÄŸi suçlarÄ± örtbas etmekle suçladÄ±.

Haberler üzerine olaÄŸanüstü toplanan BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi'nin oturumunda konuÅŸan Büyükelçi Nikki Haley, "Rusya, dikkatleri Åžam'daki müttefiklerinden uzaÄŸa çekmek için tekrar tekrar aynÄ± yanlÄ±ÅŸ söylemi kullanÄ±yor. Rusya'nÄ±n aldÄ±rmasÄ± için kaç çocuÄŸun ölmesi gerekiyor" dedi.

ABD'nin tek taraflÄ± müdahale edebileceÄŸinin sinyallerini veren Haley, "BirleÅŸmiÅŸ Milletler toplu hareket etme görevini uygulamakta sürekli baÅŸarÄ±sÄ±z olursa, devletlerin ömürlerinde kendi kararlarÄ±mÄ±zÄ± almamÄ±z gereken zamanlar olur" dedi.

ToplantÄ±nÄ±n açÄ±lÄ±ÅŸ konuÅŸmasÄ±nÄ± yapan BM SilahsÄ±zlanma Ä°ÅŸleri Yüksek Temsilcisi Kim Won-soo, doÄŸrulandÄ±ÄŸÄ± taktirde, Ä°dlib'deki saldÄ±rÄ±nÄ±n AÄŸustos 2013'te Guta'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±dan sonraki en büyük kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi. Guta'daki saldÄ±rÄ±da yüzlerce kiÅŸi ölmüÅŸtü.

Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü (WHO), Ä°dlib'teki kimyasal saldÄ±rÄ± iddialarÄ±yla ilgili açÄ±klamasÄ±nda, "BazÄ± vakalarÄ±n, sinir gazÄ± içeren organik fosfora maruz kaldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösteren bulgular var" dedi.

Han Åžeyhun kasabasÄ±nda ekibi bulunan SÄ±nÄ±r TanÄ±mayan Örgütü de, saldÄ±rÄ± kurbanlarÄ±ndaki belirtilerin kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸini açÄ±kladÄ±.