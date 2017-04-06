KanadalÄ± Ã§iftin bÃ¼yÃ¼k ÅŸansÄ± Ã¼Ã§Ã¼ncÃ¼ kez piyango Ã§Ä±ktÄ±

Kanada'da yaÅŸayan Ã§ift Barbara ve Douglas Fink, 8,1 milyon Kanada dolarÄ± (22,5 TÃ¼rk LirasÄ±na denk geliyor) deÄŸerinde ikramiyenin sahibi oldu

Bu, çifte çÄ±kan ilk ikramiye deÄŸil.Barbara ve Douglas Fink çiftine 1989 ve 2010 yÄ±llarÄ±nda da piyango vurmuÅŸtu.Ancak piyango kuruluÅŸundan yapÄ±lan açÄ±klamaya göre, Kanada'nÄ±n batÄ±sÄ±nda Åžubat ayÄ±ndaki çekiliÅŸte verilen ikramiye ÅŸimdiye kadarkilerin en büyüÄŸüydü.Alberta Eyaleti'nin baÅŸkenti Edmonton'da yaÅŸayan çift parayÄ± çocuklarÄ±nÄ±n geleceÄŸi için kullanacaklarÄ±nÄ± söylüyorlar.

Barbara Fink piyango kuruluÅŸundan yetkililere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Aile önce gelir" diyor. "KÄ±zlarÄ±mÄ±z ve torunlarÄ±mÄ±zÄ±n geleceÄŸinin güvence altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±ndan emin olmak istiyoruz."

ParanÄ±n bir kÄ±smÄ±nÄ± ise seyahat etmek ve ev satÄ±n almak için harcayacaklar.Douglas Fink "Barbara yeni bir ev istiyor, yeni bir ev alacaÄŸÄ±z" diyor.

Douglas Fink 1989 yÄ±lÄ±nda 4 arkadaÅŸÄ±yla 128 bin Kanada dolarÄ± tutarÄ±nda (yaklaÅŸÄ±k 353 bin T.L.) ödülü paylaÅŸmÄ±ÅŸtÄ±. 2010'da ise çift 100 bin Kanada dolarÄ±, yani 275 bin T.L. tutarÄ±nda ödül kazanmÄ±ÅŸtÄ±.Bu sefer altÄ± rakamÄ± da doÄŸru tahmin eden iki bilet sahibinden biriydiler.

DiÄŸer kazanan biletin Kanada'nÄ±n Ontario eyaletinde satÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtiliyor.

Barbara Fink ödülü kazandÄ±klarÄ±nÄ± anladÄ±ÄŸÄ± sÄ±rada eÅŸinin iÅŸ için ÅŸehir dÄ±ÅŸÄ±nda olduÄŸunu söylüyor. EÅŸini telefonla aramaya çalÄ±ÅŸÄ±yor, ancak eÅŸi Douglas yanÄ±t vermiyor.

"Telefonu açmadÄ±, o nedenle beÅŸ dakika daha bekledim ve tekrar aradÄ±m.Bu sefer cevap verdi. Ona 'Yine baÅŸardÄ±m' dedim."