Suriyeli Ã§ocuklar saldÄ±rÄ± sonrasÄ± sessiz kalan Ã¼lkeleri bÃ¶yle protesto etti

Suriyeli Ã§ocuklar, Ä°dlib'te yaÅŸanan kimyasal silahlÄ± saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Ã¼lkelerin sessizliÄŸini eleÅŸtirerek protesto etti

Suriyeli çocuklar Ä°dlib'te yapÄ±lan ve onlarca çocuÄŸun katledildiÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± olay yeri yakÄ±nlarÄ±nda protesto etti. SaldÄ±rÄ± sonrasÄ± sessiz kalan ülkeleri eleÅŸtiren çocuklarÄ±n görüntülerini Protestoda yedi çocuk ölmüÅŸ gibi yerde yatarken, göÄŸüslerinde farklÄ± ülkelerin bayraklarÄ± görüldü. Arkadaki sekiz çocuk aÄŸÄ±zlarÄ±nÄ± koli bandÄ± ile kapatarak önlerinde yatan çocuklara baktÄ±. BaÅŸka bir kÄ±z ise elinde taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ± "Suriye'nin arkadaÅŸlarÄ±" pankartÄ± ile Suriye'de savaÅŸa tepkisiz kalan uluslararasÄ± platformu protesto ederek mesaj verdi.