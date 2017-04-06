BM'den aralarÄ±nda TÃ¼rkiye'nin de olduÄŸu 3 Ã¼lkeye flaÅŸ Ã§aÄŸrÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Suriye'de ateÅŸkes ilan edilmesini isteyerek ABD, Rusya ile TÃ¼rkiye'ye ateÅŸkese destek olma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

Suriye'nin Ä°dlib vilayetinin güneyindeki Han Åžeyhun bölgesinde SalÄ± günü düzenlenen ve kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±ndan ÅŸüphelenilen bir saldÄ±rÄ±da 20'si çocuk en az 72 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸti.

BM'nin Suriye Ä°nsani YardÄ±m Koordinatörü Jan Egeland, Cenevre'de gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, Suriye'nin baÅŸkenti Åžam yakÄ±nlarÄ±nda bulunan Guta'da "önümüzdeki günlerde devreye girecek 72 saatlik bir araya ihtiyaç olduÄŸunu" belirtti.

Egeland, "Ruslar da dahil olmak üzere herkes buradaki durumun çok vahim olduÄŸunu ve doÄŸu Guta için özel bir düzenleme yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini kabul ediyor. Hiç kimse bizim gözetimimiz altÄ±nda yeni bir DoÄŸu Halep vakasÄ±nÄ±n yaÅŸanmasÄ±nÄ± istemiyor. Oradaki sivillere yardÄ±m etmekteki baÅŸarÄ±sÄ±zlÄ±ÄŸÄ±mÄ±zdan ders almalÄ±yÄ±z" dedi.

400 bin sivilin mahsur kaldÄ±ÄŸÄ± belirtilen Guta, kuÅŸatÄ±lmÄ±ÅŸ ve eriÅŸimi mümkün olmayan bölgelere insani yardÄ±mÄ±n ulaÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± için acil yardÄ±m çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±lan bölgelerden biri.

Egeland, Guta'da sivillerin "hastanelerinin bombalanmÄ±ÅŸ olmasÄ± nedeniyle tÄ±bbi kaynaklara eriÅŸemediÄŸini, gÄ±da ve diÄŸer ihtiyaçlarÄ±nÄ±n stoÄŸunun tükenmek üzere olduÄŸunu" ifade etti.

Egeland, Ä°dlib'de düzenlendiÄŸi iddia edilen kimyasal saldÄ±rÄ± sonrasÄ± sürdürülen diplomatik temaslara iliÅŸkin olarak ise "UmarÄ±m bu, bir dönüm noktasÄ± olur. UmarÄ±m bu, diplomasinin yeniden doÄŸuÅŸu olur" diye konuÅŸtu.

BM Güvenlik Konseyi, ÇarÅŸamba günü Suriye'de silahlÄ± Ä°slamcÄ± gruplarÄ±n elindeki Ä°dlib'e kimyasal saldÄ±rÄ± düzenlendiÄŸi iddialarÄ±nÄ±n üzerine olaÄŸanüstü toplanmÄ±ÅŸtÄ±. Bu oturum, Rus ve BatÄ±lÄ± diplomatlarÄ±n sert tartÄ±ÅŸmalarÄ±na sahne olmuÅŸtu.

Muhalif gruplara yakÄ±n Londra merkezli Suriye Ä°nsan HaklarÄ± Gözlemevi, saldÄ±rÄ±da sarin gazÄ±nÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve saldÄ±rÄ±yÄ± Suriye ordusu ya da Rus hava kuvvetlerinin düzenlediÄŸini belirtmiÅŸti.

Ancak hem Rusya hem de Suriye hükümeti bu iddialarÄ± yalanladÄ± ve El Nusra Cephesi'ne ait silah depolarÄ±nÄ±n vurulduÄŸunu açÄ±kladÄ±.

Suriye DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Velid Muallim, Ä°dlib'de düzenlenen saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin düzenlediÄŸi bir basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda, hükümet güçlerinin kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ± iddiasÄ±nÄ± yalanladÄ±.

PerÅŸembe günü yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada Muallim, "Bir kez daha vurguluyorum ki, Suriye ordusu ne bugün ne de gelecekte kendi halkÄ±na karÅŸÄ± böyle silahlar kullanÄ±r. Hatta sivileri öldüren teröristlere karÅŸÄ± bile kullanmaz" dedi.

Adalet BakanÄ± Bekir BozdaÄŸ ise, Suriye'nin Ä°dlib vilayetinin güneyindeki Han Åžeyhun bölgesinde SalÄ± günü düzenlenen saldÄ±rÄ±da kimyasal silah kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±n Türkiye'deki otopsi sonuçlarÄ±yla kanÄ±tlandÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Öte yandan, Gözlemevi, saldÄ±rÄ±yla ilgili yaptÄ±ÄŸÄ± son açÄ±klamada, ölü sayÄ±sÄ±nÄ±n 86'ya ulaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ±, ölenler arasÄ±nda 30 çocuÄŸun bulunduÄŸunu belirtti.

Kaynak: BBC Türkçe