Ana Sayfa | DÃœNYA 06/04/2017 21:05

Donald Trump Suriye'ye askeri mÃ¼dahaleyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor

donald trump

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ä°dlib'e yÃ¶nelik kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suriye'ye askeri mÃ¼dahaleyi gÃ¶zden geÃ§iriyor

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°dlip kentindeki kimyasal saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Suriye'ye askeri müdahaleyi gözden geçirdiÄŸini açÄ±kladÄ±.BaÅŸkan Trump bazÄ± kongre üyelerine Suriye'deki kimyasal saldÄ±rÄ±dan sonra bölgeye askeri müdahaleyi gözden geçirdiÄŸini ifade etti.Trump'Ä±n bu konuda henüz kararÄ±nÄ± vermese de Savunma BakanÄ±yla birlikte askeri müdahale ihtimalini masaya yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Putin

Putin Ä°dlib'deki katliam karÅŸÄ±sÄ±nda ne dedi

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Ä°dlib'deki kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ±ya dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler

BM'den aralarÄ±nda TÃ¼rkiye'nin de olduÄŸu 3 Ã¼lkeye flaÅŸ Ã§aÄŸrÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM), Suriye'de ateÅŸkes ilan edilmesini isteyerek ABD, Rusya ile TÃ¼rkiye'ye ateÅŸkese destek olma Ã§aÄŸrÄ±sÄ±nda bulundu

doÄŸum

Sel felaketinden helikopterle kurtarÄ±ldÄ± helikopterde doÄŸum yaptÄ±

Peru'da 100 kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi sel felaketinden tahliye edilen Maria Pingo bebeÄŸini helikopterde doÄŸurdu