Donald Trump Suriye'ye askeri mÃ¼dahaleyi dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼yor

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, Ä°dlib'e yÃ¶nelik kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Suriye'ye askeri mÃ¼dahaleyi gÃ¶zden geÃ§iriyor

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Ä°dlip kentindeki kimyasal saldÄ±rÄ± sonrasÄ± Suriye'ye askeri müdahaleyi gözden geçirdiÄŸini açÄ±kladÄ±.BaÅŸkan Trump bazÄ± kongre üyelerine Suriye'deki kimyasal saldÄ±rÄ±dan sonra bölgeye askeri müdahaleyi gözden geçirdiÄŸini ifade etti.Trump'Ä±n bu konuda henüz kararÄ±nÄ± vermese de Savunma BakanÄ±yla birlikte askeri müdahale ihtimalini masaya yatÄ±rdÄ±ÄŸÄ± ifade edildi.