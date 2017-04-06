Ana Sayfa | DÃœNYA 06/04/2017 21:21

Putin Ä°dlib'deki katliam karÅŸÄ±sÄ±nda ne dedi

Putin

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Ä°dlib'deki kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ±ya dair aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu'yla yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmesinde Ä°dlib'deki kimyasal saldÄ±rÄ±yla ilgili, 'temelsiz' suçlamalarÄ±n kabul edilemez olduÄŸunu söyledi.

NETANYAHU Ä°LE TELEFONDA GÖRÜÅžTÜ

Rus haber kanalÄ± Sputnik'te yer alan habere göre, Ä°srail BaÅŸbakanÄ±yla telefonda konuÅŸan Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, Suriye'nin Ä°dlib kentindeki kimyasal saldÄ±rÄ± hakkÄ±nda yürütülen soruÅŸturma tamamlanmadan, suçlamalar yöneltmenin kabul edilemez olduÄŸunu söyledi.

"SUÇLAMALAR KABUL EDÄ°LEMEZ"

Kremlin'den yapÄ±lan açÄ±klamaya göre Putin ve Netanyahu, telefon görüÅŸmesinde Ä°dlib'in Han Åžeyhun bölgesinde düzenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± konuÅŸtu. Rus lider, Netanyahu'ya "Kime yönelik olursa olsun, kapsamlÄ± ve tarafsÄ±z bir uluslararasÄ± soruÅŸturma yapÄ±lmadan asÄ±lsÄ±z suçlamalar yöneltilmesi kabul edilemez" dedi.

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