Ana Sayfa | DÃœNYA 07/04/2017 08:36

Suriye'deki fÃ¼ze operasyonu hakkÄ±nda Trump ne dedi

donald trump

ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Suriye'de bir askeri Ã¼ssÃ¼n fÃ¼zeyle vurulmasÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Çin Devlet BaÅŸkanÄ± Åži Cinping ile görüÅŸmek üzere Florida'da bulunan ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, akÅŸam saatlerinde Esad rejimine ait askeri bir üssü hedef alan füze saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin basÄ±n mensuplarÄ±na bir deÄŸerlendirme yaptÄ±.

"Esad yardÄ±ma muhtaç erkek, kadÄ±n ve çocuklarÄ±n canÄ±nÄ± aldÄ±"

AçÄ±klamasÄ±nda Suriye'nin Ä°dlib kentinin Han Åžeyhun beldesindeki sivilleri hedef alan kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± hatÄ±rlatan Trump, "Suriyeli diktatör BeÅŸÅŸar Esed, salÄ± günü korkunç kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± gerçekleÅŸtirdi. Bu barbar saldÄ±rÄ±yla birçok insan ve hatta güzel bebekler yavaÅŸ, vahÅŸice ve insafsÄ±zca öldürüldü. Esed yardÄ±ma muhtaç erkek, kadÄ±n ve çocuklarÄ±n canÄ±nÄ± aldÄ±. Suriye rejiminin kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±na hiç ÅŸüphe yok." dedi.

"Suriye'deki füze operasyonu ABD'nin güvenliÄŸi için elzemdi"

Trump, sözlerine ÅŸöyle devam etti:

"Bu gece kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ± askeri üssü hedef alan bir saldÄ±rÄ± emrini verdim. Suriye'deki füze operasyonu ABD'nin güvenliÄŸi için elzemdi. Daha önceki giriÅŸimler baÅŸarÄ±sÄ±z olduÄŸu için mülteci krizi devam ediyor ve bölgedeki istikrarsÄ±zlÄ±k ABD'yi ve müttefiklerini tehdit ediyor. Bu akÅŸam tüm medeni ülkeleri, Suriye'deki katliamÄ± ve her türlü terörizmi durdurmak için ABD'ye katÄ±lmaya davet ediyorum."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
Katerina Laktionova

Bu bavulun iÃ§inde ne olduÄŸunu duyunca ÅŸok olacaksÄ±nÄ±z

ZayÄ±flama hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ktan sonra 35 kiloya dÃ¼ÅŸen mankenin cansÄ±z nedeni annesi tarafÄ±ndan bavulun iÃ§ine konularak denize atÄ±ldÄ±

Hollande ve Merkel

Hollande ve Merkel ortak aÃ§Ä±klama yaptÄ± bu Esad'Ä±n suÃ§udur

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande ve Alman BaÅŸbakan Merkel, ABD'nin Suriye'deki fÃ¼ze operasyonu hakkÄ±nda Esad'Ä± suÃ§ladÄ±

lavrov

Lavrov konuÅŸtu bu durum Irak'Ä±n iÅŸgalini hatÄ±rlatÄ±yor

Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Lavrov, ABD'nin fÃ¼ze operasyonunu deÄŸerlendirdi