Ä°srail ABD'nin fÃ¼ze atÄ±ÅŸÄ±nÄ± destekledi

ABD'nin Suriye'de bir hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼ fÃ¼zeyle vurmasÄ±nÄ± Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu desteklediÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n Suriye'de rejime ait bir hava üssünü vurma kararÄ±na "tam destek" verdiklerini bildirdi.Netanyahu, yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "BaÅŸkan Trump kimyasal silahlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ± ve yayÄ±lmasÄ±nÄ± tolere etmeyeceÄŸi yönünde hem söz hem eylem olarak güçlü ve net bir mesaj gönderdi. Ä°srail, BaÅŸkan Trump'Ä±n bu kararÄ±na tam destek vermekte ve Esed rejiminin korkunç eylemlerine karÅŸÄ± verilen bu kararlÄ±lÄ±k mesajÄ±nÄ±n sadece Åžam'da deÄŸil, aynÄ± zamanda Tahran'da, (Kuzey Kore'nin baÅŸkenti) Pyongyang'da ve diÄŸer yerlerde de yankÄ±lanmasÄ±nÄ± ümit etmektedir." ifadelerini kullandÄ±.ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± (Pentagon) Sözcüsü Albay Jeff Davis, Suriye rejime ait Åžayrat Hava Üssü'nü 59 Tomahawk füzesiyle vurduklarÄ±nÄ± açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Tampon bölge arayÄ±ÅŸÄ±

Öte yandan, Ä°srail'in Haaretz gazetesi, Netanyahu'nun "Ä°srail-Suriye sÄ±nÄ±rÄ± ve Ürdün Suriye sÄ±nÄ±rÄ±nda tampon bölge oluÅŸturmak istediÄŸini" yazdÄ±.

Ä°smini açÄ±klamak istemeyen Ä°srailli yetkililere dayandÄ±rÄ±lan haberde, Netanyahu'nun konuyu "ABD BaÅŸkanÄ± Trump ve diÄŸer bazÄ± uluslararasÄ± aktörler nezdinde gündeme getirdiÄŸi" belirtildi.

Tampon bölgenin amacÄ±nÄ±n "Ä°ran ve Hizbullah'Ä±n Ä°srail sÄ±nÄ±rÄ±nda etkinlik kazanmasÄ±nÄ± önlemek olduÄŸu" duyurulan haberde, Netanyahu'nun "Suriye iç savaÅŸÄ±na son verecek herhangi bir anlaÅŸmanÄ±n bu tampon bölgeyi de içermesini istediÄŸi" kaydedildi.

Ä°srail, Suriye'de iç savaÅŸÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarÄ±na roket atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek belirli aralÄ±klarla Suriye topraklarÄ±nda faaliyet gösteren Ä°ran destekli Hizbullah güçleri ile rejime ait askeri noktalara operasyonlar düzenliyor.