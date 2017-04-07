Almanya BaÅŸbakanÄ± BMGK'yÄ± sert dille eleÅŸtirdi

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Ä°dlib'e yÃ¶nelik dÃ¼zenlenen kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin BirleÅŸmiÅŸ Milletleri eleÅŸtirdi

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, Almanya'nÄ±n Bad Muskau kentinde yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n savaÅŸ suçu olduÄŸunu vurgulayarak, söz konusu saldÄ±rÄ±nÄ±n sebeplerinin aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± için her ÅŸeyin yapÄ±lmasÄ± gerektiÄŸini söyledi."Bu kesinlikle aydÄ±nlatÄ±lmasÄ± gereken barbarca saldÄ±rÄ±dÄ±r." diyen Merkel, saldÄ±rÄ±nÄ±n BeÅŸÅŸar Esad rejimi tarafÄ±ndan yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iliÅŸkin bazÄ± ipuçlarÄ±nÄ±n bulunduÄŸunu belirtti.Merkel, kimyasal saldÄ±rÄ±larla ilgili "BMGK’da karar alÄ±namamasÄ± bir utançtÄ±r." ifadesini kullandÄ±.

Bu konunun iyice araÅŸtÄ±rÄ±lmasÄ± gerektiÄŸine inananlarÄ±n bunu yapacaklarÄ±nÄ±, Almanya'nÄ±n da buna dahil olacaÄŸÄ±nÄ± aktaran Merkel, "Bunu reddedenler nasÄ±l bir sorumluluÄŸu üzerine aldÄ±klarÄ±nÄ± da düÅŸünmeleri lazÄ±m." deÄŸerlendirmesinde bulundu.

"Brexit müzakerelerine yapÄ±cÄ± bir ÅŸekilde gireceÄŸiz"

Ä°rlanda BaÅŸbakanÄ± Enda Kenny ile yapacaÄŸÄ± görüÅŸme öncesinde düzenlenen ortak basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda konuÅŸan Almanya Merkel, Ä°ngiltere’nin AB’den ayÄ±rlma (Brexit) konusunda müracaatÄ±nÄ± yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ±, AB’nin de bu konuda hazÄ±rlÄ±k içinde olduÄŸunu ve Avrupa Konseyi’nin 29 Nisan’da bunu ele alacaÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

Alman Åžansölyesi, "Biz bu (Brexit) müzakerelere yapÄ±cÄ± bir ÅŸekilde gireceÄŸiz. Buna çok ÅŸey baÄŸlÄ± olduÄŸunu hepimiz biliyoruz. Elbette biz 27 ülkenin çÄ±karlarÄ±nÄ± koruyacaÄŸÄ±z." dedi.