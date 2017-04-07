Rusya ABD'nin Suriye hamlesini nasÄ±l deÄŸerlendirdi

ABD'nin Suriye hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼ vurmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Rusya'dan ilk aÃ§Ä±klamalar peÅŸ peÅŸe geldi

Rusya Federasyon Konseyi Savunma ve Güvenlik Komitesi, BMGK'yÄ± konuya iliÅŸkin acil toplantÄ± yapmaya çaÄŸÄ±rdÄ±. Rusya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Mariya Zaharova ise "BakanlÄ±k, yakÄ±n zamanda konuya iliÅŸkin açÄ±klama yapacak" dedi.

RUSYA DEVLET DUMASI: AKILALMAZ BÄ°R ÅžEY

Rusya Devlet DumasÄ± Savunma Komitesi Bakan YardÄ±mcÄ±Ä±sÄ± Yuriy Åžvytkin,Washington’un Suriye üssüne yaptÄ±ÄŸÄ± füze saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ABD'nin çifte standartlarÄ±nÄ±n yansÄ±masÄ± olduÄŸunu öne sürdü.

Åžvytkin, ‘ABD’nin Rusya’da DEAÅž’Ä± kendi jeopolitik çÄ±karlarÄ±na göre kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± görüyoruz. Bugün terörle, DEAÅž ile mücadele eden güçlere, yani Humus’taki askeri üsse saldÄ±rÄ±lmasÄ± akÄ±lalmaz bir ÅŸey. ABD'nin kime karÅŸÄ± savaÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± soruyoruz? DEAÅž’e mi yoksa DEAÅž ile mücadele eden güçlere mi?" diye konuÅŸtu.

''BM ÜYELERÄ°NE KARÅžI AGRESÄ°F BÄ°R EYLEM''

Rusya Federasyon Konseyi Savunma Komitesi BaÅŸkanÄ± Viktor Ozerov, ABD’nin Suriye bombardÄ±manÄ±nÄ±, "BM üyelerine karÅŸÄ± yapÄ±lan agresif bir eylem" diye nitelendirdi.

Rus haber ajansÄ± Ria Novosti’de yer alan habere göre, Federasyon Konseyi Savunma Komitesi BaÅŸkanÄ± Viktor Ozerov, ABD’nin Suriye’ye karÅŸÄ± giriÅŸtiÄŸi saldÄ±rÄ±yÄ± "Bu eylem BM üyelerine karÅŸÄ± yapÄ±lan agresif bir eylem" diye nitelendirerek, Rusya’nÄ±n BM Güvenlik Konseyi’nin toplanmasÄ±nÄ± talep edeceÄŸini açÄ±kladÄ±.

BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyi’nin daimi olmayan üyesi Bolivya da daha önce yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ABD’nin Suriye’nin Shayrat Hava Üssü’ne düzenlediÄŸi roket saldÄ±rÄ±sÄ± görüÅŸmek üzere Güvenlik Konseyi’nin acilen toplanmasÄ±nÄ± istedi.

''OLUMSUZ SONUÇLARI OLACAK''

Öte yandan Rusya'nÄ±n BM Daimi Temsilci YardÄ±mcÄ±sÄ± Vladimir Safronkov, ABD'nin Suriye'ye askeri müdahalesinin "olumsuz sonuçlarÄ±" olacaÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Safronkov, BM Güvenlik Konseyi'nde Ä°dlib kentinde düzenlen kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n görüÅŸüldüÄŸü kapalÄ± oturumun ardÄ±ndan gazetecilere açÄ±klamalarda bulundu.Vladimir Safronkov, askeri müdahalenin "olumsuz sonuçlarÄ±ndan bu ÅŸüpheli ve trajik giriÅŸimi baÅŸlatanlarÄ±n sorumlu olacaÄŸÄ±" uyarÄ±sÄ±nda bulundu.Olumsuz sonuçlarÄ±n ne olacaÄŸÄ±nÄ±n sorulmasÄ± üzerine Safronkov, "Irak'a Libya'ya bakÄ±n." cevabÄ±nÄ± verdi.