Hollanda ve Japonya ABD'nin fÃ¼ze operasyonu hakkÄ±nda ne dedi

ABD'nin Suriye'de rejime ait askeri Ã¼sse dÃ¼zenlediÄŸi operasyon hakkÄ±nda Hollanda ve Japonya'dan aÃ§Ä±klama geldi

Hollanda ve Japonya, ABD'nin Suriye'de rejime ait askeri üsse düzenlediÄŸi askeri operasyonla ilgili destek mesajlarÄ± verirken, Endonezya operasyonu endiÅŸeyle karÅŸÄ±ladÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildirdi.

Hollanda DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Bert Koenders yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "ABD’nin eylemini anlayÄ±ÅŸla karÅŸÄ±lÄ±yorum. Bu, Suriye rejimine karÅŸÄ± açÄ±k ve net bir uyarÄ±dÄ±r. Kimyasal silah kullanÄ±p bundan kaçÄ±ÅŸ olmayacaÄŸÄ±nÄ± Esed'in kendisi de bilmeli." ifadesini kullandÄ±.

Japonya'dan destek mesajÄ±

Japonya BaÅŸbakanÄ± Åžinzo Abe, gazetecilere yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasÄ±yla ilgili olarak ABD'nin stratejisini anladÄ±klarÄ±nÄ± ve desteklediklerini söyledi.

Abe, ABD'nin operasyonunun Suriye'deki durumun daha da kötüye gitmesini engellemeye yönelik olduÄŸunu vurguladÄ±.

"Suriye'de istikrar ve barÄ±ÅŸ, sadece diyalogla elde edilebilir"

Yerel medyadaki haberlere göre, Endonezya DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ± Sözcüsü Arrmanatha Nasir ise ABD'nin Åžayrat Hava Üssü'nü vurmasÄ±ndan endiÅŸe duyduklarÄ±nÄ± söyledi.

Nasir, birçok kiÅŸinin hayatÄ±nÄ± kaybetmesine neden olan Ä°dlib'de düzenlenen kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± kÄ±nadÄ±klarÄ±nÄ± belirterek, "Ä°dlib’de meydana gelen kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± gerekçe göstererek ABD'nin Suriye'deki Åžayrat Hava Üssü'ne saldÄ±rmasÄ±nÄ± endiÅŸeyle karÅŸÄ±lÄ±yoruz. ABD’nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyinin onayÄ± olmadan böyle bir füze saldÄ±rÄ±sÄ± düzenlemesi tek taraflÄ± askeri bir hamledir." ÅŸeklinde konuÅŸtu.