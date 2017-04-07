Ana Sayfa | DÃœNYA 07/04/2017 12:43

Hollande ve Merkel ortak aÃ§Ä±klama yaptÄ± bu Esad'Ä±n suÃ§udur

Hollande ve Merkel

Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Hollande ve Alman BaÅŸbakan Merkel, ABD'nin Suriye'deki fÃ¼ze operasyonu hakkÄ±nda Esad'Ä± suÃ§ladÄ±

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel ve Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± Francois Hollande, Suriye'deki geliÅŸmelerin tek sorumlusunun Esad olduÄŸunu belirtti.Almanya BasÄ±n ve Enformasyon Dairesinden yapÄ±lan açÄ±klamada, Merkel ve Hollande'Ä±n bu sabah gerçekleÅŸtirdikleri telefon görüÅŸmesinde Suriye'de kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ± ve ABD'nin buna gösterdiÄŸi tepkiyi deÄŸerlendirdiÄŸi belirtildi.

Ä°ki liderin yaptÄ±ÄŸÄ± ortak açÄ±klamada, 4 Nisan’da Suriye’deki Han Åžayhun’da kimyasal silahlarla gerçekleÅŸtirilen katliamÄ±n ardÄ±ndan bu gece ABD’nin hava saldÄ±rÄ±sÄ±yla Suriye rejiminin bir askeri tesisinin yÄ±kÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na iÅŸaret edildi.

"Bu geliÅŸmenin tek sorumlusu Esed" 

Esed'in canice eylemlerinden dolayÄ± hesap vermesi için Fransa ve Almanya'nÄ±n, partnerleriyle BirleÅŸmiÅŸ Milletler içinde çabalarÄ±nÄ± sürdüreceÄŸi kaydedilen açÄ±klamada, "Bu geliÅŸmenin tek sorumlusu Esad’dÄ±r" ifadesine yer verildi.

UluslararasÄ± topluma çaÄŸrÄ±da bulunulan açÄ±klamada, BM Güvenlik Konseyi'nin 2254 kararÄ±na ve Cenevre AnlaÅŸmasÄ±'na uygun olarak uluslararasÄ± toplumun Suriye’de siyasi geçiÅŸ için çaba harcanmasÄ± istendi. 

 
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