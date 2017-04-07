Bu bavulun iÃ§inde ne olduÄŸunu duyunca ÅŸok olacaksÄ±nÄ±z

ZayÄ±flama hastalÄ±ÄŸÄ±na yakalandÄ±ktan sonra 35 kiloya dÃ¼ÅŸen mankenin cansÄ±z nedeni annesi tarafÄ±ndan bavulun iÃ§ine konularak denize atÄ±ldÄ±

Anoreksi hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle 35 kilograma kadar düÅŸen Rus model Katerina Laktionova'nÄ±n (27) cansÄ±z bedeni, Ä°talya'nÄ±n Rimini kentinde bir bavulun içerisinde bulundu.Adriyatik Denizi'nde bulunan bavulun, genç kadÄ±nÄ±n annesi tarafÄ±ndan denize atÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtildi.Ä°smi açÄ±klanmayan kadÄ±nÄ±n, kÄ±zÄ±nÄ±n ölümü nedeniyle bunalÄ±ma girdiÄŸi ve bu nedenle de akli dengesini yitirdiÄŸi ifade edildi.

48 yaÅŸÄ±ndaki kadÄ±nÄ±n, cesedi denize attÄ±ktan sonra Rusya'ya gittiÄŸini açÄ±klayan Rimini Polis TeÅŸkilatÄ±, "Katerina anoreksi hastalÄ±ÄŸÄ± nedeniyle hayatÄ±nÄ± kaybetmiÅŸ. Annesi bir hafta kÄ±zÄ±nÄ±n cansÄ±z bedenine öylece bakmÄ±ÅŸ. Daha sonra da akli dengesini yitirerek cesedi denize atmÄ±ÅŸ" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.Rus kadÄ±nÄ±n Ä°talya'ya dönüp yetkililere ifade verip vermeyeceÄŸi ise henüz bilinmiyor.