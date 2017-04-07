Ana Sayfa | DÃœNYA 07/04/2017 18:18

Bilim insanlarÄ±ndan heyecanlandÄ±ran keÅŸif dÃ¼nyanÄ±n bir benzeri bulundu

bilim insanÄ± sÃ¼per dÃ¼nya

Bilim insanlarÄ± araÅŸtÄ±rmalarÄ± sonucunda dÃ¼nyanÄ±n 1,4 katÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde ve dÃ¼nyadan 39 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± mesafede bir gezegen keÅŸfettiklerini ve gezegene SÃ¼per DÃ¼nya ismini verdiklerini aÃ§Ä±klarken, insan yaÅŸamÄ±nÄ±n imkansÄ±z olduÄŸunu da belirttiler

Gözlemciler, Süper Dünya ismini verdikleri gezegenin etrafÄ±nÄ± su veya metan gazÄ± yada her ikisinden oluÅŸan kalÄ±n bir gaz tabakasÄ±nÄ±n çevrelediÄŸini gözlemlediklerini söylediler. ÇalÄ±ÅŸma, Astronomical Journal'da yayÄ±nlandÄ±. Bilim adamlarÄ±, etrafÄ±nda atmosfer olan bir gezegen bulmanÄ±n ve bunu fark etmenin güneÅŸ sisteminin ötesinde hayat aramak için önemli bir adÄ±m olduÄŸunu söyledi. Ancak, bilim adamlarÄ± bu gezegenin Ä±sÄ±sÄ±nÄ±n 370 olmasÄ± sebebiyle üzerinde yaÅŸanabilmesinin hiç de ihtimal dahilinde olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± gösterdiÄŸine iÅŸaret etti.

 

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