Suriye'ye dÃ¼ÅŸen savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotu tutuklandÄ±

Bilim insanlarÄ± araÅŸtÄ±rmalarÄ± sonucunda dÃ¼nyanÄ±n 1,4 katÄ± bÃ¼yÃ¼klÃ¼ÄŸÃ¼nde ve dÃ¼nyadan 39 Ä±ÅŸÄ±k yÄ±lÄ± mesafede bir gezegen keÅŸfettiklerini ve gezegene SÃ¼per DÃ¼nya ismini verdiklerini aÃ§Ä±klarken, insan yaÅŸamÄ±nÄ±n imkansÄ±z olduÄŸunu da belirttiler