Ana Sayfa | DÃœNYA 07/04/2017 19:38

Suriye'ye dÃ¼ÅŸen savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n pilotu tutuklandÄ±

suriye pilot

Suriye'ye ait savaÅŸ uÃ§aÄŸÄ±nÄ±n Hatay'a dÃ¼ÅŸmesi sonucu pilot Mehmet Sufhan tedavisinin tamamlanmasÄ±nÄ±n ardÄ±ndan ihlal ve casusluk suÃ§uyla tutuklandÄ±

Antakya ilçesi YaylacÄ±k Mahallesi kÄ±rsalÄ±na 4 Mart'ta düÅŸen Suriye'ye ait savaÅŸ uçaÄŸÄ±ndan paraÅŸütle atlayarak kurtulan ve omuriliÄŸindeki kÄ±rÄ±k nedeniyle Hatay'da ameliyata alÄ±nan 56 yaÅŸÄ±ndaki pilot Mehmet Sufhan'Ä±n, Hatay Devlet Hastanesindeki tedavisi tamamlandÄ±. Taburcu edilen Sufhan, daha sonra adliyeye sevk edildi. SavcÄ±lÄ±kta ifadesi alÄ±nan Suriyeli pilot Sufhan, "Türkiye Cumhuriyeti sÄ±nÄ±r güvenliÄŸini ihlal ve casusluk" suçlarÄ±ndan tutuklandÄ±.

 

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