ETA terÃ¶r Ã¶rgÃ¼tÃ¼ silah bÄ±rakÄ±yor

Fransa ve Ä°spanya topraklarÄ±nda baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±k kazanmak iÃ§in saldÄ±rÄ±lar yapan ETA, yarÄ±n silah bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Fransa ve Ä°spanya topraklarÄ±ndaki Bask ülkesinin baÄŸÄ±msÄ±zlÄ±ÄŸÄ± için mücadele eden ETA, bir bildiri ile yarÄ±n silah bÄ±rakacaÄŸÄ±nÄ± duyurdu. Böylelikle ETA tamamen silah bÄ±rakacaÄŸÄ± yolundaki iddialarÄ± doÄŸrulamÄ±ÅŸ oldu. ETA tarafÄ±ndan bu sabah erken saatlerde BBC'ye gönderilen bildiride ÅŸunlar belirtildi: "Süreç hala tamamlanmadÄ±. SilahsÄ±zlanma yarÄ±n gerçekleÅŸecek fakat sürecin hala barÄ±ÅŸ düÅŸmanlarÄ± tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸrayabileceÄŸi konusunda uyarÄ±da bulunmak istiyoruz. BaÅŸarÄ±lÄ± olmanÄ±n tek gerçek garantisi yarÄ±n silahsÄ±zlanmayÄ± destekleyen binlerce insanÄ±n Bayonne'de (güney-batÄ± Fransa) bir araya gelmesidir."