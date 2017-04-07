ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Suriye'ye atÄ±lan fÃ¼zenin maliyetini aÃ§Ä±kladÄ±

Pentagon, Suriye'nin Åžam rejimine karÅŸÄ± fÄ±rlattÄ±ÄŸÄ± fÃ¼zenin maliyetinin en az 93,81 milyon dolara mal olduÄŸunu sÃ¶yledi

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±'nÄ±n BaÅŸkan Donald Trump'Ä±n emriyle Suriye'nin Humus vilayetindeki Åžayrat Hava üssüne 59 Tomahawk füzesi fÄ±rtlatmasÄ±nÄ±n maliyeti belli oldu.Pentagon'un kullanÄ±lan füzelerin yerine yenilerini satÄ±n alacaÄŸÄ± beklentisi, Tomahawk'Ä±n üreticisi Raytheon'un hisse senetleri yüzde 1,5'e yakÄ±n yükseliÅŸle 153 dolara yükseldi.ABD ordusu 5,56 metre uzunluÄŸuyla saatte 880 km hÄ±za ulaÅŸabilen ve bin 200 ila 2 bin 500 kilometre mezilli Tomahawk füzelerini, kara hedeflerini vurmak için genellikle askeri gemilerden veya denizaltÄ±lardan fÄ±rlatÄ±yor.