Trump Suriye ve Rusya'ya sert Ã§Ä±ktÄ± Daha fazlasÄ±nÄ± yapmaya hazÄ±rÄ±z

BM GÃ¼venlik Konseyi, Suriye rejimine karÅŸÄ± fÃ¼ze fÄ±rlatmasÄ±nÄ±n ABD'nin ulusal gÃ¼venliÄŸi iÃ§in hayati Ã¶nem taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirtirken ABD baÅŸkanÄ± Donald Trump ise daha fazlasÄ±nÄ± yapmaya hazÄ±r olduklarÄ±nÄ± sÃ¶yledi

BM Güvenlik Konseyi, ABD'nin Suriye rejimine ait hava üssünü vurmasÄ± nedeniyle acil toplandÄ±. ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Haley, Konsey'de yaptÄ±ÄŸÄ± konuÅŸmada, Esed rejiminin 6 yÄ±l boyunca yüzbinlerce kiÅŸiyi öldürdüÄŸünü, milyonlarca kiÅŸinin yerinden edilmesine neden olduÄŸunu, uluslararasÄ± hukuku ve BMGK kararlarÄ±nÄ± ihlal ettiÄŸini söyledi.BM raporlarÄ±nÄ±n Suriye reijiminin kendi halkÄ±na karÅŸÄ± birçok kez kimyasal silah kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ortaya koyduÄŸunu hatÄ±rlatan Haley ÅŸöyle konuÅŸtu:Esed'in Rusya'nÄ±n desteÄŸinini alacaÄŸÄ±nÄ± ve sorumlu tutulmayacaÄŸÄ±nÄ± bildiÄŸi için kimyasal saldÄ±rÄ±lar düzenlemeye devam etti ama bu dün gece bu deÄŸiÅŸti. Kimyasal silahlar kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nda ABD artÄ±k buna seyirci kalmayacak. Ölümcül kimyasal silahlarÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± ve kullanÄ±lmasÄ±nÄ± önlemek, ABD'nin ulusal güvenliÄŸi için hayati önem taÅŸÄ±yor." ArtÄ±k yeter demenin ve harekete geçmenin zamanÄ± geldiÄŸini ifade eden Haley, "Dün gece çok ölçülü bir adÄ±m attÄ±k, daha fazlasÄ±nÄ± yapmaya hazÄ±rÄ±z ama umuyoruz gerek kalmaz." diye konuÅŸtu.