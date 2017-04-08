Ä°sveÃ§'te kamyonla maÄŸazaya saldÄ±rdÄ± Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

Ä°sveÃ§'in merkezi Stockholm'Ã¼n merkezinde bir kamyonla dÃ¼zenlenen saldÄ±rÄ± sonucunda 4 kiÅŸi hayatÄ±nÄ± kaybetti

Emniyet MüdürlüÄŸü, saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir kiÅŸinin gözaltÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± da duyurdu.

Ä°sveç Emniyeti'nin kamuoyuyla paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± bir fotoÄŸrafta görülen kiÅŸinin de saldÄ±rÄ±yla baÄŸlantÄ±lÄ± olabileceÄŸi ifade edildi. Yerel medyaya konuÅŸan görgü tanÄ±klarÄ±, bazÄ± kiÅŸileri Ä°sveç'te birçok ÅŸubesi olan Ahlens adlÄ± maÄŸazanÄ±n önünde yerde yatarken gördüklerini söyledi.

Ä°sveç polisi, saldÄ±rÄ±da yaralananlar da olduÄŸunu belirterek halka kent merkezinden uzak durma çaÄŸrÄ±sÄ± yaptÄ±.

SaldÄ±rÄ± sonrasÄ±nda Stockholm'ün merkezinde bazÄ± bölgeler trafiÄŸe kapatÄ±ldÄ±. Bölgede yapÄ±lan çalÄ±ÅŸmalarÄ±n ardÄ±ndan araçlarÄ±n geçiÅŸine yeniden izin verildi.

Ä°sveç BaÅŸbakanÄ± Stefan Lofven, saldÄ±rÄ±nÄ±n "terör eylemi" olduÄŸunu söyledi.

Önünde saldÄ±rÄ± düzenlenen maÄŸazada çalÄ±ÅŸan görgü tanÄ±ÄŸÄ± Leif Arnmar ise Ä°sveç Devlet Televizyonu SVT'ye yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada "Tam bir karmaÅŸa var. Kaç kiÅŸinin yaralandÄ±ÄŸÄ±nÄ± bilmiyorum. Birçok kiÅŸi ÅŸokta" dedi.

BBC'ye konuÅŸan bir diÄŸer görgü tanÄ±ÄŸÄ± Leanne McLean ise olayÄ± ÅŸöyle anlattÄ±:

"Masamda oturmuÅŸ çalÄ±ÅŸÄ±yordum. Birden çÄ±ÄŸlÄ±klar duymaya baÅŸladÄ±m. BaÅŸta bir ÅŸey anlamadÄ±m ama daha sonra iÅŸ arkadaÅŸlarÄ±m pencerelere koÅŸtu. Bir kamyon yaya yoluna çÄ±kmÄ±ÅŸtÄ±. Pencereden baktÄ±ÄŸÄ±mda üzeri battaniyeyle örtülmüÅŸ iki ceset gördüm. Her yerde kan vardÄ±. Korkunçtu."

'Kamyon bira fabrikasÄ±ndan çalÄ±ndÄ±'

Ä°sveç medyasÄ±, saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan kamyonun bir bira fabrikasÄ±ndan çalÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± duyurdu.

Yerel saatle 15:00 civarÄ±nda saldÄ±rÄ±nÄ±n düzenlendiÄŸi Drottninggatan (Kraliçe Caddesi) trafiÄŸe kapalÄ± bir alan ve Stockholm'ün en iÅŸlek caddelerinden biri olarak biliniyor.

BBC Güvenlik Muhabiri Frank Gardner, güvenlik kaynaklarÄ±na dayandÄ±rdÄ±ÄŸÄ± haberinde, Stockholm'ün baÅŸka bir bölgesinde silah sesleri duyulduÄŸunu aktardÄ±.

OlayÄ±n saldÄ±rÄ± ile baÄŸlantÄ±sÄ± olup olmadÄ±ÄŸÄ± henüz bilinmiyor.

AB Komisyonu Juncker'den dayanÄ±ÅŸma açÄ±klamasÄ±

Avrupa BirliÄŸi Komisyonu BaÅŸkanÄ± Jean-Claude Juncker saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan bir baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamasÄ± yaptÄ±.

"DüÅŸüncelerimiz Ä°sveç halkÄ±yla" diyen Juncker, yakÄ±nÄ±nÄ± kaybedenlere baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileÄŸinde bulundu ve ilkyardÄ±m ekiplerine teÅŸekkür etti.

"Avrupa'nÄ±n en hareketli, en renkli ÅŸehirlerinden biri, yaÅŸam tarzÄ±mÄ±za zarar vermek isteyenler tarafÄ±ndan saldÄ±rÄ±ya uÄŸradÄ±" ifadelerini kullanan Juncker Ä°sveç halkÄ±yla dayanÄ±ÅŸma içinde olduklarÄ±nÄ± belirtti.

Kaynak: BBC Türkçe