ABD'li yetkililer Åžayrat hava Ã¼ssÃ¼ saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n detaylarÄ±nÄ± anlattÄ±

Suriye'deki rejimin Ä°dlib'e yÃ¶nelik kimyasal saldÄ±rÄ±sÄ± sonucunda ABD de Åžayrat hava Ã¼ssÃ¼ne fÃ¼zeyle saldÄ±rÄ± dÃ¼zenlemiÅŸti

ABD askeri istihbarat yetkilileri Suriye rejimine ait Humus kenti yakÄ±nlarÄ±ndaki Åžayrat hava üssüne yapÄ±lan füze saldÄ±rÄ±sÄ±nda 59 ayrÄ± noktayÄ± vurduklarÄ±nÄ± ve 20 uçak ile bir karadan havaya füze (SAM) sistemi ve bir radar sistemini yok ettiklerini açÄ±kladÄ±.

ABD’nin üst düzey askeri istihbarat yetkilileri Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±nda (Pentagon) gazetecilere, Suriye rejimine ait Åžaryat hava üssüne 59 Tomahawk füzesi ile yapÄ±lan saldÄ±rÄ±yÄ± anlattÄ±.

Ä°sminin açÄ±klanmasÄ±nÄ± istemeyen yetkililerden biri, ABD ordusunun çok seçenekli bir askeri planÄ± 5 Nisan itibariyle hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump’Ä±n perÅŸembe günü öÄŸleden sonra askeri harekat talimatÄ±nÄ± verdiÄŸini belirtti.

Yetkili, söz konusu seçeneklerin 4.30’da Ulusal Güvenlik Konseyine iletildiÄŸini ve Trump’Ä±n Åžayrat Hava Üssü'ne saldÄ±rÄ± seçeneÄŸini tercih ettiÄŸini kaydetti.

Trump’Ä±n seçtiÄŸi planÄ±n 4 saat içerisinde uygulamaya konulduÄŸunu ifade eden yetkili bu süre zarfÄ±nda da RuslarÄ±n bilgilendirildiÄŸini kaydetti.

Yetkili, uçaklarÄ±n yanÄ± sÄ±ra üste bulunan tek hava savunma sistemini ve radar sistemini vurduklarÄ±nÄ± açÄ±kladÄ±.

Rusya ile güvenli kanal üzerinden görüÅŸtüklerini ifade eden yetkili, Rusya’nÄ±n söz konusu kanalÄ± kapattÄ±klarÄ± yönündeki iddialara iliÅŸkin, kanalÄ±n açÄ±k olduÄŸunu ve saldÄ±rÄ±dan sonra da kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"Füzelerin 23’ünün isabet ettiÄŸi iddialarÄ± yanlÄ±ÅŸ"

Rusya’nÄ±n üste sadece 23 hedefin vurulduÄŸunu 36 füzenin ise isabet etmediÄŸine yönelik iddialarÄ±na cevap veren yetkili "PlanÄ±mÄ±zda 59 ayrÄ± noktayÄ± vurmak vardÄ±, hepsini vurduk." dedi.

Yetkili toplamda 60 füze kullandÄ±klarÄ±nÄ±, biri kÄ±sa bir süre sonra patlarken bir füzenin de arÄ±za vermesi üzerine sistemden ayrÄ±lmadan çÄ±karÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ±, yerine baÅŸka bir füzenin konulduÄŸunu ifade etti.

Rusya’nÄ±n hava savunma sistemlerinin füzeleri durdurabileceÄŸini ifade eden yetkili RuslarÄ±n neden söz konusu sistemleri devreye sokmadÄ±klarÄ± yönündeki sorulara cevap vermedi.Yetkililer açÄ±klamalarÄ±nda Esed rejimin gerçekleÅŸtirdiÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ± ile ilgili detaylara da yer verdi.

"Birden çok kimyasal saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirildi"

ABD istihbarat yetkilisi, rejimin Hama’da muhaliflerin yoÄŸun baskÄ±sÄ± altÄ±nda olduÄŸunu ve neredeyse Hama’daki hava üssünü kaybetmek üzere olduklarÄ±ndan dolayÄ± kimyasal silah kullanmaya kalkÄ±ÅŸtÄ±ÄŸÄ±nÄ± söyledi.

Kimyasal saldÄ±rÄ±yÄ± “SavaÅŸ alanÄ±ndaki umutsuzluktan dolayÄ± verilmiÅŸ bir karar” olarak niteleyen yetkili BeÅŸar Esed rejiminin çok üst düzey yetkililerinin kimyasal saldÄ±rÄ± kararÄ±nda rol oynadÄ±klarÄ±nÄ± tespit ettiklerini söyledi.

25 Mart’tan 4 Nisan’a kadar Suriye rejiminin birden çok kimyasal saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸini öne süren istihbarat yetkilisi, rejimin 25 Mart'ta Hama kentinde klor gazÄ± kullandÄ±ÄŸÄ±nÄ±, 30 Mart’ta da tanÄ±mlanamayan bir kimyasal ile yine Hama’da saldÄ±rÄ± düzenlendiÄŸini ifade etti.

Yetkili “4 Nisan’da rejimin Han Åžeyhun’da 2013 yÄ±lÄ±ndan beri en büyük kimyasal saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± gerçekleÅŸtirdiÄŸini gördük.” dedi.

"Fiziki muayenelerde sinir gazÄ± tespit edildi"

Yetkili ÅŸöyle devam etti:

“Han Åžeyhun’da sarin gibi sinir gazÄ± olan bir kimyasal mühimmatÄ±n kullandÄ±ÄŸÄ± konusunda kanaatimiz yüksek. Belirtiler sinir gazÄ±na maruz kalma belirtileri ile uyumlu görünüyor. Hastalar yerel doktorlar tarafÄ±ndan muayene edildi. Sivil toplum kuruluÅŸlarÄ± fiziki muayenelerde sinir gazÄ± tespit ettiklerini bildirdi ve Dünya SaÄŸlÄ±k Örgütü de bu bilgiyi doÄŸruladÄ±.”

Kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n yerel saatle 06.50 civarÄ±nda meydana geldiÄŸini ve bombanÄ±n bir caddeye bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dair ellerinde görsel malzeme olduÄŸunu ifade eden istihbarat yetkilisi saat 07.00 civarÄ±ndan ise aynÄ± mahalleden ölü ve yaralÄ±larÄ±n hastanelere taÅŸÄ±ndÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti.

"O üste rejimin kimyasal silah uzmanlarÄ±nÄ±n olduÄŸunu biliyoruz"

Esed rejimin kimyasal silah konusunda kabiliyetinin olduÄŸunu ve bu konuda da destek de aldÄ±ÄŸÄ±nÄ± bildiklerini ifade eden yetkili Åžayrat hava üssünün Han Åžeyhun saldÄ±rÄ±sÄ±ndaki rolü ile ilgili ÅŸunlarÄ± ifade etti:

“Åžayrat hava üssünün özellikle de 2013 öncesinde rejimin kimyasal faaliyetleri ile iliÅŸkili olduÄŸunu biliyoruz ve o üste rejimin kimyasal silah uzmanlarÄ±nÄ±n olduÄŸunu biliyoruz. BahsettiÄŸim her bir saldÄ±rÄ±da Rus yapÄ±mÄ± Suriye uçaklarÄ±nÄ±n söz konusu bölgelerin üzerine olduÄŸunu biliyoruz.”

Gazetecilerle Suriye uçaklarÄ±nÄ±n Han Åžeyhun saldÄ±rÄ±sÄ±nda tespit edilen radar izleriyle ilgili bir grafik paylaÅŸan yetkili yüzlerce insanÄ±n yaralanmasÄ±na ve onlarcasÄ±nÄ±n da ölümüne neden olan kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n Åžaryat hava üssünden kalkan uçaklarla gerçekleÅŸtirildiÄŸini ifade etti.

RuslarÄ±n iddialarÄ± asÄ±lsÄ±z

Rus makamlarÄ±nÄ±n muhaliflerin kimyasal silah ürettikleri bir tesisin vurulmasÄ± iddialarÄ±na da deÄŸinen yetkili, gazetecilerle paylaÅŸtÄ±ÄŸÄ± havadan çekilmiÅŸ bir fotoÄŸrafta vurulan yerin bir bina olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±, bombanÄ±n bir caddenin ortasÄ±na bÄ±rakÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± tespit ettiklerini söyledi.

Yetkili, “RuslarÄ±n kimyasal silah tesisi ile ilgili haberlerde saldÄ±rÄ±nÄ±n saat 11.30 -12.30 arasÄ±nda gerçekleÅŸtirildiÄŸini belirtiyorlar. Ancak kimyasal gazdan etkilenen hastalarÄ±n hastaneye 7.00’da geldiÄŸini biliyoruz yani RuslarÄ±n bahsettiÄŸi saldÄ±rÄ±dan bir kaç saat önce.” dedi.

Siviller hastaneye akÄ±n ettiÄŸi sÄ±rada bir insansÄ±z hava aracÄ±nÄ±n (Ä°HA) hastanenin üzerinde keÅŸif yaptÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve kÄ±sa bir süre sonra da Rus yapÄ±mÄ± olduÄŸunu tespit ettikleri ancak Rusya’nÄ±n mÄ± veya rejimin mi olduÄŸunu tespit edemedikleri bir hava saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n söz konusu olduÄŸunu ifade eden yetkili, o uçaÄŸÄ±n kime ait olduÄŸunu tespit etmeye çalÄ±ÅŸtÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.