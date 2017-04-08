Ana Sayfa | DÃœNYA 08/04/2017 07:32

Rusya BaÅŸbakanÄ± fÃ¼zeyle saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§ok sert konuÅŸtu

Dmitriy Medvedev

ABD'nin Suriye'de Åžayrat hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼ fÃ¼zeyle vurmasÄ±na iliÅŸkin Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Rusya BaÅŸbakanÄ± Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, Washington'un ana düÅŸmanÄ± DEAÅž yerine Esed rejimiyle mücadeleyi tercih ettiÄŸini öne sürdü.ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu savunan Medvedev, böylelikle ülkesiyle "askeri çatÄ±ÅŸmanÄ±n eÅŸiÄŸine gelindiÄŸini" belirtti.AyrÄ±ca Medvedev, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n seçim öncesi konuÅŸmalarÄ± ile göreve geldikten sonraki icraatlarÄ±nÄ±n birbirini tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü. 

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Angela Merkel

Angela Merkel konuÅŸtu Suriye'de BeÅŸar Esad dÃ¶nemi sona ermeli

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, ABD'nin fÃ¼zeyle saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± deÄŸerlendirdikten sonra Esad dÃ¶neminin de sona ermesi gerektiÄŸini savundu

Nikki Haley

ABDâ€™nin BM Daimi Temsilcisi Haley fÃ¼zeyle saldÄ±rÄ±yÄ± savundu

ABD'nin Suriye'deki Ã¼sse fÃ¼zeyle saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± savunan ABDÂ´nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley tamamen haklÄ± bir giriÅŸimde bulunduklarÄ±nÄ± savundu

Sean Spicer

Beyaz Saray'dan aÃ§Ä±klama Esad'a Ã§ok net mesaj verdik

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer, Florida'da ABD'nin Esad rejimine ait bir hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼ hedef alan fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±