Rusya BaÅŸbakanÄ± fÃ¼zeyle saldÄ±rÄ±nÄ±n ardÄ±ndan Ã§ok sert konuÅŸtu

ABD'nin Suriye'de Åžayrat hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼ fÃ¼zeyle vurmasÄ±na iliÅŸkin Rusya BaÅŸbakanÄ± Medvedev aÃ§Ä±klama yaptÄ±
Rusya BaÅŸbakanÄ± Dmitriy Medvedev, sosyal medya hesabÄ±nda yaptÄ±ÄŸÄ± paylaÅŸÄ±mda, Washington'un ana düÅŸmanÄ± DEAÅž yerine Esed rejimiyle mücadeleyi tercih ettiÄŸini öne sürdü.ABD'nin Suriye'de rejime ait hava üssünü vurmasÄ±nÄ±n uluslararasÄ± hukuka aykÄ±rÄ± olduÄŸunu savunan Medvedev, böylelikle ülkesiyle "askeri çatÄ±ÅŸmanÄ±n eÅŸiÄŸine gelindiÄŸini" belirtti.AyrÄ±ca Medvedev, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n seçim öncesi konuÅŸmalarÄ± ile göreve geldikten sonraki icraatlarÄ±nÄ±n birbirini tutmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürdü.