BMGK'da Rusya ile ABD arasÄ±nda ipler gerildi

ABD'nin Åžayrat askeri Ã¼ssÃ¼ne fÃ¼zeyle saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n ardÄ±ndan toplanan BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) GÃ¼venlik Konseyi'nde Rusya, ABD'yi suÃ§ladÄ±

ABD'nin New York kentinde gerçekleÅŸtirilen toplantÄ±da konuÅŸan Rusya'nÄ±n BM Büyükelçi yardÄ±mcÄ±sÄ± Vladimir Safronkov, "ABD'nin uluslararasÄ± hukuku çiÄŸneyen saldÄ±rÄ±larÄ± teröristleri cesaretlendirdi" dedi.

ABD'nin BM Büyükelçisi Nikki Haley ise Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± BeÅŸar Esad'Ä± Han Åžeyhun'daki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±ndan sorumlu tutarak, "ArtÄ±k ABD Esad'Ä±n herhangi bir sonuçla yüzleÅŸmeden kimyasal silah kullanmasÄ±nÄ± bekleyemez" diye konuÅŸtu.

Haley, ABD'nin çok ölçülü bir adÄ±m attÄ±ÄŸÄ±nÄ± ifade etti ve "Daha fazlasÄ±nÄ± yapmaya da hazÄ±rÄ±z. Ama umarÄ±z buna gerek kalmaz" dedi.

ABD, 20'si çocuk en az 80 sivilin hayatÄ±nÄ± kaybettiÄŸi Han Åžeyhun'daki saldÄ±rÄ±nÄ±n Suriye ordusu tarafÄ±ndan düzenlenmiÅŸ bir kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± olduÄŸunu savunuyor.

Suriye hükümeti ve müttefiki Rusya ise iddiayÄ± reddederek bölgede düzenlenen hava operasyonunda silahlÄ± muhaliflere ait bir silah deposunun vurulduÄŸunu, depoda mayÄ±n yapÄ±mÄ±nda kullanÄ±lan zehirli gazlar olduÄŸunu ileri sürüyor.

ABD'nin BM Büyükelçisi Haley, Rusya ve Ä°ran'Ä±n Esad yönetimini 'savaÅŸ suçlarÄ± iÅŸlemesine raÄŸmen desteklediÄŸini' ifade etti ve "Esad'Ä± güçlendirmek sadece daha fazla cinayete neden olur" dedi.ABD'nin Cuma sabaha karÅŸÄ± düzenlediÄŸi füze saldÄ±rÄ±larÄ±nda El Åžayrat askeri hava üssüne 59 Tomahawk füzesi fÄ±rlatÄ±lmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ± Pentagon'dan yapÄ±lan açÄ±klamada, Suriye ordusuna ait 20'ye yakÄ±n uçaÄŸÄ±n imha edildiÄŸi belirtildi.

Reuters haber ajansÄ±na konuÅŸan ABD'li yetkililer, hava üssündeki pistlerin ve Rus hava kuvvetlerine ait savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n özellikle hedef alÄ±nmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±vurguladÄ±.