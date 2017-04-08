Beyaz Saray'dan aÃ§Ä±klama Esad'a Ã§ok net mesaj verdik

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicer, Florida'da ABD'nin Esad rejimine ait bir hava Ã¼ssÃ¼nÃ¼ hedef alan fÃ¼ze saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin aÃ§Ä±klama yaptÄ±

Sean Spicer, ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump'Ä±n, Esed rejiminin kimyasal silah kullanÄ±mÄ±nÄ±n farkÄ±nda olduÄŸunu, süreci yakÄ±ndan takip ettiklerini ve nihai olarak dün gece somut olarak bir adÄ±m attÄ±klarÄ±nÄ± belirtti.

ABD'nin kimyasal silah kullanÄ±mÄ± konusunda oldukça hassas olduÄŸunu kaydeden Spicer, "AtÄ±lan adÄ±m kesinlikle Esed rejimine yönelikti. Dün gece çok net bir mesaj verdiÄŸimizi düÅŸünüyorum." ifadesini kullandÄ±.

SaldÄ±rÄ± öncesinde Rusya ile siyasi ve diplomatik anlamda herhangi bir temas kurmadÄ±klarÄ±nÄ± vurgulayan Beyaz Saray Sözcüsü, ABD ile Rusya arasÄ±ndaki "çatÄ±ÅŸmalarÄ±n önlenmesi" anlaÅŸmasÄ±na atÄ±f yaparak, sadece askeri yetkililerin anlaÅŸma kapsamÄ±nda görüÅŸtüklerini kaydetti.

SaldÄ±rÄ± öncesinde 4 toplantÄ± yapÄ±ldÄ±

Sean Spicer, salÄ± günü Esed rejiminin Ä°dlib'de düzenlediÄŸi kimyasal saldÄ±rÄ±nÄ±n hemen ardÄ±ndan Donald Trump'Ä±n bilgilendirildiÄŸini, gün boyunca bilgi akÄ±ÅŸÄ±nÄ±n devam ettiÄŸini ve aynÄ± gün akÅŸam saat 20.00'de ilgili üst düzey yetkililerle bir araya gelen Trump'a ilk seçeneklerin sunulduÄŸunu ifade etti.ÇarÅŸamba günü öÄŸle saatlerinde Ulusal Güvenlik Konseyi'nin toplandÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve burada Trump'a detaylÄ± olarak askeri seçeneklerin neler olabileceÄŸinin aktarÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirten Spicer, perÅŸembe günü Florida'ya giderken uçakta da bir toplantÄ± yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ve son olarak ABD doÄŸu yerel saati ile perÅŸembe günü 16'daki son toplantÄ±da Trump'Ä±n füze saldÄ±rÄ±sÄ±na onay verdiÄŸini bildirdi.

Rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi öncelik deÄŸil

SaldÄ±rÄ±nÄ±n, dÄ±ÅŸ politikadaki "önce Amerika" yaklaÅŸÄ±mÄ±ndan bir kopuÅŸ olmadÄ±ÄŸÄ±nÄ±n altÄ±nÄ± çizen Spicer, Suriye'de bir rejim deÄŸiÅŸikliÄŸi arayÄ±ÅŸÄ±nda olup olmadÄ±klarÄ± sorusuna net cevap vermezken, "Öncelikle BaÅŸkan (Trump), Esed rejiminin en azÄ±ndan kimyasal silah kullanmayacaÄŸÄ± ÅŸeklindeki anlaÅŸmasÄ±na uymasÄ± gerektiÄŸini düÅŸünüyor. Dünya genelinde bu, minimum standart olmalÄ±." yorumunu yaptÄ±.