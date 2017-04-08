Ana Sayfa | DÃœNYA 08/04/2017 07:58

ABDâ€™nin BM Daimi Temsilcisi Haley fÃ¼zeyle saldÄ±rÄ±yÄ± savundu

Nikki Haley

ABD'nin Suriye'deki Ã¼sse fÃ¼zeyle saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± savunan ABDÂ´nin BirleÅŸmiÅŸ Milletler Daimi Temsilcisi Nikki Haley tamamen haklÄ± bir giriÅŸimde bulunduklarÄ±nÄ± savundu

Rusya´nÄ±n çaÄŸrÄ±sÄ± üzerine cuma günü olaÄŸanüstü toplanan BM Güvenlik Konseyinde konuÅŸan Haley, `Gerekirse daha fazlasÄ±nÄ± da yapmaya hazÄ±rÄ±z, ancak bunun gerekli olmamasÄ±nÄ± umuyoruz. ABD, kimyasal silah kullanÄ±lmasÄ±na seyirci kalmayacak. Kimyasal silahlarÄ±n yayÄ±lmasÄ±nÄ± ve kullanÄ±lmasÄ±nÄ± önlemek, ABD´nin ulusal güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan son derece önemlidir´ diye konuÅŸtu.

DUJARRIC: ‘SURÄ°YE HALKINA DAHA ÇOK ZARAR VERECEK GÄ°RÄ°ÅžÄ°MLERDEN KAÇINILMALI’ 

DünyayÄ± tedirgin eden saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin BM´den de açÄ±klama geldi. BM Genel Sekreteri Antonio Guterres´in Sözcüsü Stephane Dujarric, Genel Sekreter´in konuyu yakÄ±ndan ve endiÅŸeyle izlediÄŸini söyledi. Kimyasal silahlarÄ±n Suriye´de birçok masum ve sivil insanÄ±n ölümüne yol açtÄ±ÄŸÄ±na deÄŸinen Durajjic, `Bu suçun sorumlularÄ± uluslararasÄ± hukuka ve BM kurallarÄ±na göre hesap vermelidir. Genel Sekreter, gerilimin tÄ±rmanmasÄ± riskini de göz önünde bulunduruyor ve taraflara Suriye halkÄ±na daha çok zarar verecek giriÅŸimlerden kaçÄ±nma çaÄŸrÄ±sÄ± yapÄ±yor´ dedi.

59 FÜZE ATILDI, 20 UÇAK Ä°MHA EDÄ°LDÄ° 

Öte yandan ABD Savunma BakanlÄ±ÄŸÄ±, Cuma sabahÄ±na karÅŸÄ± Suriye´de BeÅŸar Esad´Ä±n kontrolünde bulunan havaalanlarÄ±na gerçekleÅŸtirilen füze saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n yeni görüntülerini paylaÅŸtÄ±. DoÄŸu Akdeniz´de bulunan USS Porter gemisinden Suriye´ye 59 adet Tomahawk füzesi atÄ±ldÄ±. SaldÄ±rÄ±da 20 civarÄ±nda savaÅŸ uçaÄŸÄ±nÄ±n imha edildiÄŸi belirtildi.

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