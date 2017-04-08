Angela Merkel konuÅŸtu Suriye'de BeÅŸar Esad dÃ¶nemi sona ermeli

Almanya BaÅŸbakanÄ± Angela Merkel, ABD'nin fÃ¼zeyle saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± deÄŸerlendirdikten sonra Esad dÃ¶neminin de sona ermesi gerektiÄŸini savundu

Suriye’nin Ä°dlib vilayeti yakÄ±nlarÄ±ndaki Han Åžeyhun kasabasÄ±na düzenlenen saldÄ±rÄ±yÄ± “kimyasal silahla katliam” olarak deÄŸerlendiren Merkel, Fransa CumhurbaÅŸkanÄ± François Hollande ve Ä°talya BaÅŸbakanÄ± Paolo Gentiloni ile yaptÄ±ÄŸÄ± telefon görüÅŸmelerinde, Esad’Ä±n bu saldÄ±rÄ±nÄ±n sorumluluÄŸunu “tek baÅŸÄ±na taÅŸÄ±dÄ±ÄŸÄ±” konusunda görüÅŸ birliÄŸine vardÄ±klarÄ±nÄ± söyledi.

Merkel, iÅŸlenen savaÅŸ suçunun boyutu, masum insanlarÄ±n çektiÄŸi acÄ±lar ve BirleÅŸmiÅŸ Milletler Güvenlik Konseyindeki blokaj göz önünde bulundurulduÄŸunda, ABD’nin saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ±n anlaÅŸÄ±labilir olduÄŸunu söyledi.

Merkel, Suriye’de siyasi bir çözüm için çabalarÄ±n sürdürülmesinin de önemli olduÄŸuna dikkat çekti. Merkel, hedefin geçiÅŸ için bir çözüm bulunarak, Suriyelilerin acÄ± çekmesine neden olan Esad rejimine demokratik yollarla son verilmesi olduÄŸunu sözlerine ekledi.