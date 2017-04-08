ABD BaÅŸkanÄ± Trump'tan Ä°srail'e teÅŸekkÃ¼r

ABD BaÅŸkanÄ± Trump, fÃ¼zeyle saldÄ±rÄ± konusunda kendisine destek veren Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Netanyahu'ya teÅŸekkÃ¼r etti

Ä°srail BaÅŸbakanÄ± Binyamin Netanyahu’nun ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, “Netanyahu’yu telefonla arayan ABD BaÅŸkan YardÄ±mcÄ±sÄ± Mike Pence, ABD’nin Suriye operasyonuna verdiÄŸi güçlü destekten dolayÄ± BaÅŸkan Trump adÄ±na Ä°srail'e teÅŸekkür etti” ifadelerine yer verildi. AçÄ±klamada, Netanyahu ile Pence arasÄ±ndaki telefon görüÅŸmesinde Ä°srail ve ABD arasÄ±ndaki güçlü müttefiklik iliÅŸkisine vurgu yapÄ±ldÄ±ÄŸÄ±na dikkat çekilerek, Netanyahu'nun, kimyasal silahlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ± ve yayÄ±lmasÄ±nÄ±n önlenmesi gerektiÄŸini yinelediÄŸi aktarÄ±ldÄ±.

Pence’in Netanyahu’ya operasyonun detaylarÄ± ve sonuçlarÄ± hakkÄ±nda bilgi verdiÄŸi belirtilen açÄ±klamada, daha fazla ayrÄ±ntÄ±ya yer verilmedi.

Netanyahu, ABD’nin Suriye operasyonuna iliÅŸkin bugün yaptÄ±ÄŸÄ± yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, "BaÅŸkan Trump kimyasal silahlarÄ±n kullanÄ±lmasÄ±nÄ± ve yayÄ±lmasÄ±nÄ± tolere etmeyeceÄŸi yönünde hem söz hem eylem olarak güçlü ve net bir mesaj gönderdi. Ä°srail, BaÅŸkan Trump'Ä±n bu kararÄ±na tam destek vermekte ve Esed rejiminin korkunç eylemlerine karÅŸÄ± verilen bu kararlÄ±lÄ±k mesajÄ±nÄ±n sadece Åžam'da deÄŸil, aynÄ± zamanda Tahran'da, (Kuzey Kore'nin baÅŸkenti) Pyongyang'da ve diÄŸer yerlerde de yankÄ±lanmasÄ±nÄ± ümit etmektedir." ifadelerini kullanmÄ±ÅŸtÄ±.

ABD ordusu, bu sabah Suriye'nin Ä°dlib bölgesinde rejimin düzenlediÄŸi kimyasal katliama tepki olarak Esed ordusuna yönelik füze saldÄ±rÄ±sÄ± düzenlediÄŸini duyurmuÅŸ, DoÄŸu Akdeniz'de bulunan gemilerden fÄ±rlatÄ±lan 59 Tomahawk füzesinin, kimyasal saldÄ±rÄ±da kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ± belirtilen Åžayrat Hava Üssü'nü vurduÄŸunu açÄ±klamÄ±ÅŸtÄ±.

Ä°srail, Suriye'de iç savaÅŸÄ±n baÅŸladÄ±ÄŸÄ± 2011 yÄ±lÄ±ndan bu yana Suriye ve Golan Tepeleri'nden topraklarÄ±na roket atÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± ileri sürerek zaman zaman Suriye topraklarÄ±nda faaliyet gösteren Ä°ran destekli Hizbullah güçleri ile rejime ait askeri noktalara operasyon düzenliyor.