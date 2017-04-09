2016'da Rusya gÃ¶stermiÅŸti iÅŸte kimyasal silahÄ±n kullanÄ±ldÄ±ÄŸÄ±nÄ± kanÄ±tlayan o fotoÄŸraf

1990'larda Sovyetler'in imha iÃ§in basÄ±na gÃ¶sterdiÄŸi kimyasal silahlarÄ±n ABD'nin vurduÄŸu askeri Ã¼ste gÃ¶rÃ¼ntÃ¼lenmesi hayret ettirdi

Rusya, Sovyetler döneminden beri sahip olduÄŸu kimyasal silahlarÄ± imha etmek için verdiÄŸi taahhüt kapsamÄ±nda 14 Mart 2016'da Kiznerovski'deki merkezde 2013'ten beri yürütülen imha çalÄ±ÅŸmasÄ±nÄ± basÄ±na göstermiÅŸti. Merkezde depolanan kimyasallarÄ±n sayÄ±sÄ± 19 bin 400 varil/konteyner olarak ilan edildi. 2003'ten o tarihe kadar 3 yÄ±lda 2 bin 700 ton kimyasal silahÄ±n imha edildiÄŸi duyuruldu. Rus uzmanlar merkezde 45 saniyede bir sarin yüklü bir patlayÄ±cÄ±nÄ±n imha edildiÄŸini belirtti. Ä°mha sürecinin 5 yÄ±l içinde tamamlanacaÄŸÄ± anlatÄ±lÄ±rken dünya basÄ±nÄ±na gösterilen sarin, VX gibi saniyeler içinde öldüren sinir gazlarÄ±nÄ±n özel konteynerler içinde olduÄŸu görüldü. Aradan yÄ±llar geçti o konteynerler bir kez daha bu kez Suriye'de karÅŸÄ±mÄ±za çÄ±ktÄ±.

TANIDIK GÖRÜNTÜ

ABD BaÅŸkanÄ± Trump'Ä±n emriyle Akdeniz'deki Amerikan destroyerlerinden fÄ±rlatÄ±lan 59 Tomahawk Suriye'nin Humus kentindeki El Åžayrat üssünü önceki gün vurmuÅŸtu. Pentagon saldÄ±rÄ±da uçak ve hangarlarÄ±n yanÄ± sÄ±ra silah depolarÄ±nÄ±n da vurulduÄŸunu açÄ±kladÄ±. Ä°ÅŸte o depolarda ABD'ye göre Ä°dlib'de 20'si çocuk 100'e yakÄ±n sivilin öldüÄŸü kimyasal saldÄ±rÄ±da kullanÄ±lan sarin gazlarÄ± da bulunuyordu. Suriye üste kimyasal silah olduÄŸunu ÅŸiddetle inkar etti. Ancak saldÄ±rÄ±dan sonra üste çekilen fotoÄŸraflarda tanÄ±dÄ±k bir görüntü vardÄ±. 2016'da Ruslar'Ä±n basÄ±na gösterdiÄŸi kimyasal dolu konteynerlerin tÄ±patÄ±p aynÄ±sÄ± olan konteynerler, ortalÄ±ÄŸa saçÄ±lmÄ±ÅŸ halde görülüyordu. Ä°ngiliz basÄ±nÄ±, 'Yoksa bunlar Suriye'nin yok dediÄŸi sarin yüklü konteynerler mi?' diye sordu. (Kaynak: Vatan)