Ana Sayfa | DÃœNYA 09/04/2017 09:23

BelÃ§ika IÅžÄ°D'e yÃ¶nelik hava harekatÄ±nÄ± askÄ±ya aldÄ±

belÃ§ika

BelÃ§ika, Suriye'de IÅžÄ°D'in varlÄ±ÄŸÄ±nÄ± yok etmek iÃ§in sÃ¼rdÃ¼rdÃ¼ÄŸÃ¼ hava harekatÄ±na son yaÅŸanan kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ± nedeniyle ara verdi

UluslarasÄ± koalisyon bünyesinde Suriye'de IÅžID'e yönelik hava harekatÄ±na katÄ±lan Belçika, operasyonlarÄ± askÄ±ya aldÄ±. Koalisyona katÄ±lan diÄŸer ülkelerin de, Suriye hava sahasÄ±nda uçmama kararÄ± aldÄ±klarÄ± belirtildi. BelçikalÄ± yetkililer, operasyondan çekilme kararÄ±nÄ± Belga Haber AjansÄ±'na doÄŸruladÄ±. Bu karar, ABD'nin Ä°dlib'in Han Åžeyhun bölgesinde düzenlenen saldÄ±rÄ±ya misilleme olarak El Åžayrat Hava Üssü'nü vurmasÄ±ndan sonra alÄ±ndÄ±.Belçika Hava Kuvvetleri'ne baÄŸlÄ± F-16 savaÅŸ uçaklarÄ±nÄ±n Suriye üzerinde uçmama kararÄ± konusunda bir neden belirtilmedi.Ancak, Belçika basÄ±nÄ±na göre Rusya'nÄ±n koalisyon güçleri ile kurulan iletiÅŸim kanallarÄ±nÄ± dondurma talebinde bulunmasÄ±, bu kararÄ±n alÄ±nmasÄ±na neden oldu. Çünkü bu anlaÅŸma, hava operasyonlarÄ±n katÄ±lan pilotlarÄ±n güvenliÄŸi açÄ±sÄ±ndan büyük önem taÅŸÄ±yor.

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