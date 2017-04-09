Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Johnson Moskova ziyaretini iptal etti

BirleÅŸmiÅŸ Milletler toplantÄ±sÄ±nda aralarÄ±nda gerginlik yaÅŸanan Ä°ngiltere ve Rusya'nÄ±n arasÄ± aÃ§Ä±ldÄ±. Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri'nden yapÄ±lan aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Moskova'ya yapÄ±lacak ziyaretin iptal edildiÄŸi belirtildi

Ä°ngiltere DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±'ndan yapÄ±lan açÄ±klamada Johnson'Ä±n ÅŸu ifadeleri kullandÄ±ÄŸÄ± aktarÄ±ldÄ±: "Suriye'deki geliÅŸmeler durumu önemli ölçüde deÄŸiÅŸtirdi. ÖnceliÄŸim siyasi süreç ve ateÅŸkes için koordine halinde uluslararasÄ± bir destek için 10-11 Nisan'da ABD ve diÄŸer G7 üyeleriyle temaslara devam etmek. Benzer görüÅŸte olduÄŸumuz partnerlerimizle görüÅŸme ayarlamak için çalÄ±ÅŸmalarÄ±ma devam ediyor olacaÄŸÄ±m."AçÄ±klamada Johnson'Ä±n ayrÄ±ca ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanÄ± Rex Tillerson'la detaylÄ± bir ÅŸekilde görüÅŸtüÄŸünü ve Tillerson'Ä±n Moskova ziyareti sÄ±rasÄ±nda BatÄ±'nÄ±n Suriye konusundaki koordine haldeki mesajlarÄ±nÄ± Rusya'ya aktaracaÄŸÄ±nÄ± ifade ettiÄŸi belirtildi.