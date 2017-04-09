Ana Sayfa | DÃœNYA 09/04/2017 12:55

MÄ±sÄ±r'da facia patlama 21 kiÅŸi Ã¶ldÃ¼ 50 kiÅŸi yaralandÄ±

mÄ±sÄ±r patlama

Kahire'de Aziz George kilisesinde meydana gelen patlamada 21 kiÅŸi Ã¶lÃ¼rken 50 kiÅŸi yaralandÄ±

MÄ±sÄ±r'Ä±n baÅŸkenti Kahire'nin kuzeyindeki Tanta kentinde yer alan Aziz George kilisesinin giriÅŸinde meydana gelen patlama, HristiyanlarÄ±n Hz. Ä°sa'nÄ±n Kudüs'e giriÅŸini kutladÄ±ÄŸÄ± bir bayram gününe denk geldi. Ölü sayÄ±sÄ± 21 yaralÄ± sayÄ±sÄ± ise 50 olarak bildirildi. Tanta kentinde dakikalar sonra ikinci bir patlama meydana geldi. Yerel basÄ±na göre ikinci patlama bir polis karakolu hedef alÄ±ndÄ±.Kilisede bir bombanÄ±n patlatÄ±ldÄ±ÄŸÄ± ya da intihar bombacÄ±sÄ± ihtimalleri deÄŸerlendiriliyor. Ä°çiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±na baÄŸlÄ± sivil savunma ekiplerinin olay yerinde incelemeler yaptÄ±ÄŸÄ± belirtildi.OlayÄ±n sorumluluÄŸunu henüz üstlenen olmadÄ±.

 

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