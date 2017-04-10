Japon bilim insanlarÄ± depremlerden Ã¶nce bakÄ±n nasÄ±l Ã¶nlem alacak

Japon bilim insanlarÄ±, EylÃ¼l ayÄ±yla birlikte uygun bÃ¶lgeyi bulup depremlerden Ã¶nce Ã¶nlem alabilmek iÃ§in yer Ã§ekirdeÄŸine sondaj yapacak

Japon bilim insanlarÄ±, Chikyu adÄ±ndaki sondaj gemisiyle yer çekirdeÄŸine kadar sondaj yapma kararÄ± aldÄ±. Önümüzdeki Eylül ayÄ±nda Hawaii'de deneme kazÄ±larÄ±na baÅŸlayacak olan Japon araÅŸtÄ±rmacÄ±lar, bölgeden verim elde edemezse alternatif olarak Meksika ve Kosta Rika kÄ±yÄ±larÄ±nÄ± tercih edecek. Sondaj gemisi Chikyu, denizin 4 bin metre deniz yüzeyinin altÄ±nda ise yaklaÅŸÄ±k 6 bin metre ilerleyerek, yeryüzü çekirdeÄŸinin mantosuna ulaÅŸacak. Bütün volkanik aktivitelerin gerçekleÅŸtiÄŸi ve depremlerin ana kaynaÄŸÄ± olarak görülen yeryüzü mantosunda depremleri önceden tahmin etmenin yollarÄ± aranacak. Japonya ve Asya ülkeleri son yÄ±llarda çok sayÄ±da ÅŸiddetli depremlerle boÄŸuÅŸuyor.