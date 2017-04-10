PeÃ§eteye haritayÄ± Ã§izdi Trump'Ä±n danÄ±ÅŸmanÄ± bakÄ±n hangi Ã¼lkeyi 3'e bÃ¶ldÃ¼

ABD baÅŸkanÄ± Trump'Ä±n danÄ±ÅŸmanÄ± Libya'yÄ± Ã¼Ã§e bÃ¶lmeyi Ã¶nerdi. Ancak bu durumda sÄ±nÄ±r Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yaÅŸanacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor

Stephane Kirchgaessner ve Julian Borger imzalÄ± haberde Donald Trump'Ä±n yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Sebastian Gorka, AvrupalÄ± bir diplomatla buluÅŸmasÄ±nda bir peçeteye çizdiÄŸi harita ile ülkeyi üçe bölmeyi teklif etti. Plana göre Trablus ve Tobruk denize kÄ±yÄ±sÄ± olan Trablusgarp ve Sirenayka adlÄ± iki ayrÄ± ülke olurken Çad sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n Fizan bölgesinde de ayrÄ± bir devlet kurulmasÄ± öngörülüyor. Trump'Ä±n Libya özel temsilcisi olmak için çabalayan Gorka, "radikal Ä°slam karÅŸÄ±tÄ±" görüÅŸleriyle biliniyor. The Guardian'a konuÅŸan uzmanlar ülkeyi üçe bölmenin bölgeler arasÄ±nda bulunan petrol rezervleri nedeniyle sÄ±nÄ±r çatÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± körükleyeceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor.