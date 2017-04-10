Ana Sayfa | DÃœNYA 10/04/2017 12:46

PeÃ§eteye haritayÄ± Ã§izdi Trump'Ä±n danÄ±ÅŸmanÄ± bakÄ±n hangi Ã¼lkeyi 3'e bÃ¶ldÃ¼

donald trump

ABD baÅŸkanÄ± Trump'Ä±n danÄ±ÅŸmanÄ± Libya'yÄ± Ã¼Ã§e bÃ¶lmeyi Ã¶nerdi. Ancak bu durumda sÄ±nÄ±r Ã§atÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ±n yaÅŸanacaÄŸÄ± dÃ¼ÅŸÃ¼nÃ¼lÃ¼yor

Stephane Kirchgaessner ve Julian Borger imzalÄ± haberde Donald Trump'Ä±n yardÄ±mcÄ±larÄ±ndan Sebastian Gorka, AvrupalÄ± bir diplomatla buluÅŸmasÄ±nda bir peçeteye çizdiÄŸi harita ile ülkeyi üçe bölmeyi teklif etti. Plana göre Trablus ve Tobruk denize kÄ±yÄ±sÄ± olan Trablusgarp ve Sirenayka adlÄ± iki ayrÄ± ülke olurken Çad sÄ±nÄ±rÄ±na yakÄ±n Fizan bölgesinde de ayrÄ± bir devlet kurulmasÄ± öngörülüyor. Trump'Ä±n Libya özel temsilcisi olmak için çabalayan Gorka, "radikal Ä°slam karÅŸÄ±tÄ±" görüÅŸleriyle biliniyor.  The Guardian'a konuÅŸan uzmanlar ülkeyi üçe bölmenin bölgeler arasÄ±nda bulunan petrol rezervleri nedeniyle sÄ±nÄ±r çatÄ±ÅŸmalarÄ±nÄ± körükleyeceÄŸi uyarÄ±sÄ±nda bulunuyor.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
ABD hÃ¼cum filosu

Asya'da hareklilik ABD hÃ¼cum filosu GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ni geÃ§ti

ABD Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemesinin ardÄ±ndan harekete geÃ§ti, hÃ¼cum filosunun GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ni geÃ§tiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

mÄ±sÄ±r darbe

MÄ±sÄ±r'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±lar sonrasÄ± cenaze tÃ¶reninde dikkat Ã§eken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼

MÄ±sÄ±r'da dÃ¼n iki ayrÄ± kentte iki ayrÄ± kiliseye yapÄ±lan bombalÄ± saldÄ±rÄ±lar sonrasÄ± dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶reninde yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±nÄ±rken yÃ¼zleri siyah maskeli silahlÄ± askerler olasÄ± durumlar iÃ§in hazÄ±rda bekliyor

japon deprem

Japon bilim insanlarÄ± depremlerden Ã¶nce bakÄ±n nasÄ±l Ã¶nlem alacak

Japon bilim insanlarÄ±, EylÃ¼l ayÄ±yla birlikte uygun bÃ¶lgeyi bulup depremlerden Ã¶nce Ã¶nlem alabilmek iÃ§in yer Ã§ekirdeÄŸine sondaj yapacak