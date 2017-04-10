Ana Sayfa | DÃœNYA 10/04/2017 13:27

MÄ±sÄ±r'da yaÅŸanan saldÄ±rÄ±lar sonrasÄ± cenaze tÃ¶reninde dikkat Ã§eken gÃ¶rÃ¼ntÃ¼

mÄ±sÄ±r darbe

MÄ±sÄ±r'da dÃ¼n iki ayrÄ± kentte iki ayrÄ± kiliseye yapÄ±lan bombalÄ± saldÄ±rÄ±lar sonrasÄ± dÃ¼zenlenen cenaze tÃ¶reninde yoÄŸun gÃ¼venlik Ã¶nlemi alÄ±nÄ±rken yÃ¼zleri siyah maskeli silahlÄ± askerler olasÄ± durumlar iÃ§in hazÄ±rda bekliyor

Kuzeydeki Tanta ve Ä°skenderiye'de terör örgütü DEAÅž''Ä±n kiliselerde katliam yaptÄ±ÄŸÄ± MÄ±sÄ±r'da, bugün hareketli saatler yaÅŸanÄ±yor. Darbeyle göreve gelen CumhurbaÅŸkanÄ± Abdulfettah Sisi'nin üç ay olaÄŸanüstü hal (OHAL) ilan ettiÄŸi ülkeden bugün geçilen fotoÄŸraflarda, cenazeler öncesi yoÄŸun güvenlik önlemleri göze çarpÄ±yor.

 

 

BaÅŸkent Kahire ile Ä°skenderiye arasÄ±ndaki yolda, yüzleri siyah maskeli silahlÄ± askerler bir zÄ±rhlÄ± aracÄ±n üstünde görülüyor. BaÅŸkent Kahire'de polis helikopterleri uçuyor.Ä°ki kentteki KÄ±ptî kiliselerinde 45 can kaybÄ±na neden olan saldÄ±rÄ±larÄ±n ardÄ±ndan, Sisi ülke genelinde kritik altyapÄ± tesislerini korumak için orduyu görevlendirdiÄ°lan edilen OHAL yasalarÄ±na göre, güvenlik güçleri ülke çapÄ±nda istediÄŸi gibi tutuklama ve arama yapabilecek. Bu iÅŸlemler için herhangi bir emir gerekmiyor.

 

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