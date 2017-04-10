Ana Sayfa | DÃœNYA 10/04/2017 13:56

Asya'da hareklilik ABD hÃ¼cum filosu GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ni geÃ§ti

ABD hÃ¼cum filosu

ABD Kuzey Kore'nin fÃ¼ze denemesinin ardÄ±ndan harekete geÃ§ti, hÃ¼cum filosunun GÃ¼ney Ã‡in Denizi'ni geÃ§tiÄŸi Ã¶ÄŸrenildi

ABD, nükleer füze denemelerimden vazgeçmeyen ve balistik füze teknolisini geliÅŸtirmeye çalÄ±ÅŸan Kuzey Kore'ye gözdaÄŸÄ± vermek için, USS Carl Vinson uçak gemisinin baÅŸÄ±nÄ± çektiÄŸi hücum filosu Güney Çin Denizi'nden geçti.Kuzey Kore, geçen hafta yine balistik füze denemiÅŸti. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump, Çin lideri Xi Jinping ile görüÅŸmeden önce "EÄŸer Kuzey Kore iÅŸini Çin çözmezse biz çözeceÄŸiz. Åžimdilik size bu kadarÄ±nÄ± söylüyorum" demiÅŸti. Randevuda ise, Trump mevkidaÅŸÄ±ndan Pyongyang yönetiminin durdurulmasÄ± için daha fazla çaba göstermesini istemiÅŸti.

 

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