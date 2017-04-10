TÃ¼rkiye'nin Essen BaÅŸkonsolosluÄŸunda ÅŸÃ¼pheli mektup bulundu

Almanya'nÄ±n TÃ¼rkiye'nin Essen BaÅŸkonsolosluÄŸu iÃ§inde ÅŸÃ¼pheli bir mektup bulundu

Almanya'da, Türkiye'nin Essen BaÅŸkonsolosluÄŸu'na içerisinde Åžarbon tozu olduÄŸundan ÅŸüphelenilen bir mektup gönderildi.Konsolosluk çevresinde yoÄŸun güvenlik önlemleri alÄ±nÄ±rken, 3 saat boyunca konsoloslukta iÅŸlem yapÄ±lamadÄ±. Olay yerine çok sayÄ±da ambulans gönderildi. Olay yerinde yapÄ±lan incelemenin ardÄ±ndan, ÅŸüpheli paket, uzmanlar tarafÄ±ndan incelenmek üzere laboratuvara götürüldü. Essen SavcÄ±lÄ±ÄŸÄ± olayla ilgili inceleme baÅŸlattÄ±.