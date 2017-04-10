Stockholm'da terÃ¶r kurbanlarÄ± iÃ§in anma tÃ¶reni

Stockholm Belediye SarayÄ±'nda geÃ§tiÄŸimiz gÃ¼nlerde yaÅŸanan terÃ¶r saldÄ±rÄ±sÄ±nda hayatÄ±nÄ± kaybedenler anÄ±ldÄ±

Ä°sveç'te kamyonla düzenlenen saldÄ±rÄ±ya iliÅŸkin Stockholm Belediye SarayÄ±'nda bugün saygÄ± duruÅŸu düzenlendi.Stockholm Belediye SarayÄ±'nda düzenlenen saygÄ± duruÅŸuna, Ä°sveç KralÄ± 16. Carl Gustaf, Kraliçe Sylvia, Veliaht Prenses Victoria, Prens Daniel, Ä°sveç BaÅŸbakan Stefan Löfven ve bütün partilerin liderleri katÄ±ldÄ±. SaygÄ± duruÅŸu saat 13.00'te baÅŸladÄ±. Bütün Dünya liderleri Ä°sveç BaÅŸbakanÄ± Stefan Löfven'i arayarak taziyelerini sundu. ABD BaÅŸkanÄ± Donald Trump pazar gecesi Löfven'i arayarak taziyelerini sundu.

AB Konseyi BaÅŸkanÄ± Donald Tusk, Basbakan Stefan Löfven'e gönderdiÄŸi baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± yazÄ±sÄ±nda "Kalbim ÅŸu anda Stockholm için atÄ±yor" dedi. Rusya Devlet BaÅŸkanÄ± Vladimir Putin, 16. Carl Gustaf'a baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± mesajÄ± gönderdi.

ABD DÄ±ÅŸiÅŸleri BakanlÄ±ÄŸÄ±, "Ä°sveç'e terör konusunda her türlü yardÄ±mÄ± yapmaya hazÄ±rÄ±z. Onlar da taziyelerini bildirdiler" açÄ±klamalarÄ±nda bulundu. BaÅŸbakan Stefan Löfven'de kendilerine baÅŸsaÄŸlÄ±ÄŸÄ± dileklerini sunan tüm dünya devlet liderlerine teÅŸekkür mesajÄ± yayÄ±nlayarak "Bütün dünya ülkelerinden taziye dilekleri ve dayanÄ±ÅŸma için bende teÅŸekkür ederim" dedi.