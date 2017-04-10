Ana Sayfa | DÃœNYA 10/04/2017 20:26

Rusya referanduma gÃ¶re TÃ¼rkiye'ye uÃ§uÅŸlarÄ± durdurabilir

rusya havalimanÄ±

Rusya, TÃ¼rkiye'de yapÄ±lacak referandum sonrasÄ± uÃ§uÅŸlarÄ±nÄ± durdurabileceÄŸini aÃ§Ä±kladÄ±

Sputnik'e yaptÄ±ÄŸÄ± açÄ±klamada, "Rusya Federal HavacÄ±lÄ±k Kurumu Rosaviatsiya, Türkiye'ye charter uçuÅŸlarÄ±nÄ±n durdurulabileceÄŸi uyarÄ±sÄ±nÄ± içeren mektubu havayolu ÅŸirketlerine gönderdi. Neden olarak, Türkiye'deki karmaÅŸÄ±k siyasi durum gösterildi" dedi. Rusya Tur Operatörleri BirliÄŸi Ä°cra Direktörü Maya Lomidze, Türkiye'ye charter uçuÅŸlarÄ±nÄ±n henüz yasaklanmadÄ±ÄŸÄ±nÄ± belirterek, "Türkiye'deki siyasi olaylarÄ±n 16 Nisan'dan sonra negatif senaryoya göre geliÅŸmesi, herhangi bir gerilimin yaÅŸanmasÄ± durumu için uyarÄ±lar yapÄ±lmÄ±ÅŸ olabilir" diye konuÅŸtu.

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