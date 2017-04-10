Kimyasal saldÄ±rÄ±lara devam ederseniz karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alÄ±rsÄ±nÄ±z

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicerr, Suriye'ye yÃ¶nelik kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n devam etmesi durumunda Donald Trump'Ä±n gerekeni yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Suriye'deki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "EÄŸer bebeklere kimyasal silahla saldÄ±rÄ±r, masum insanlara karÅŸÄ± varil bombasÄ± kullanÄ±rsanÄ±z bu BaÅŸkan'dan (Donald Trump) bir cevap göreceksiniz." ifadelerini kullandÄ±.

"ABD'nin OrtadoÄŸu'daki önceliÄŸi DEAÅž'tÄ±r"

Spicer, ABD'nin OrtadoÄŸu'daki bir numaralÄ± önceliÄŸinin DEAÅž olduÄŸunu belirterek, "Ancak BeÅŸÅŸar Esed yönetimi altÄ±nda istikrarlÄ± ve güvenli bir Suriye hayal edemiyoruz."