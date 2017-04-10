Ana Sayfa | DÃœNYA 10/04/2017 22:18

Kimyasal saldÄ±rÄ±lara devam ederseniz karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alÄ±rsÄ±nÄ±z

Sean Spicer

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicerr, Suriye'ye yÃ¶nelik kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n devam etmesi durumunda Donald Trump'Ä±n gerekeni yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer, Suriye'deki kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±na iliÅŸkin, "EÄŸer bebeklere kimyasal silahla saldÄ±rÄ±r, masum insanlara karÅŸÄ± varil bombasÄ± kullanÄ±rsanÄ±z bu BaÅŸkan'dan (Donald Trump) bir cevap göreceksiniz." ifadelerini kullandÄ±. 

"ABD'nin OrtadoÄŸu'daki önceliÄŸi DEAÅž'tÄ±r"

Spicer, ABD'nin OrtadoÄŸu'daki bir numaralÄ± önceliÄŸinin DEAÅž olduÄŸunu belirterek, "Ancak BeÅŸÅŸar Esed yönetimi altÄ±nda istikrarlÄ± ve güvenli bir Suriye hayal edemiyoruz."

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
abd

ABD Suriye'ye yeni bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyecek mi

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Suriye'ye yÃ¶nelik kimyasal saldÄ±rÄ±larÄ±n devam etmesi durumunda ABD duruma yeniden karÅŸÄ±lÄ±k verecek

suriye

Suriye'de son 4 yÄ±lda en az 26 kimyasal saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸti

BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu tarafÄ±ndan yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re 2013 yÄ±lÄ±ndan bugÃ¼ne 26 kimyasal silah saldÄ±rÄ± kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±

abd saldÄ±rÄ±

FlaÅŸ ilkokulda silahlÄ± saldÄ±rÄ± Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

ABDÂ´nin Kaliforniya eyaletindeki bir ilkokulda silahlÄ± saldÄ±rÄ± oldu