Suriye'de son 4 yÄ±lda en az 26 kimyasal saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸti

BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu tarafÄ±ndan yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re 2013 yÄ±lÄ±ndan bugÃ¼ne 26 kimyasal silah saldÄ±rÄ± kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±

BirleÅŸmiÅŸ Milletler (BM) Cenevre Ofisinden yapÄ±lan yazÄ±lÄ± açÄ±klamada, BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonunun hazÄ±rladÄ±ÄŸÄ± Suriye'deki kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n listesi paylaÅŸÄ±ldÄ±.

Listede, Suriye'de 2013'te 5, 2014'te 8, 2016'da 11, 2017'de de 2 olmak üzere toplam 26 kimyasal silah saldÄ±rÄ±nÄ±n kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±ÄŸÄ± bildirildi.

Bu arada BM açÄ±klamasÄ±nda, listede yer alan kimyasal silah saldÄ±rÄ±larÄ±nÄ±n sadece kayÄ±t altÄ±na alÄ±nabilenler olduÄŸu fakat ülkede daha fazla kimyasal saldÄ±rÄ± gerçekleÅŸmiÅŸ olma ihtimalinin de bulunduÄŸu ifade edildi.

BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu, Suriye'nin Ä°dlib kentinde yaÅŸanan kimyasal silah saldÄ±rÄ±sÄ±nÄ± soruÅŸturma süreci hala devam ettiÄŸi için listeye almadÄ±.