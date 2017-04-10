ABD Suriye'ye yeni bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyecek mi

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Suriye'ye yÃ¶nelik kimyasal saldÄ±rÄ±larÄ±n devam etmesi durumunda ABD duruma yeniden karÅŸÄ±lÄ±k verecek
Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± "BeÅŸar Esad'Ä±n iktidarda olduÄŸu bir Suriye'de, istikrar ve barÄ±ÅŸÄ±n hakim olmasÄ±nÄ± düÅŸünemiyorum," dedi.
Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer bugünkü basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Suriye'deki kimyasal gaz ve varil bombasÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±na deÄŸinerek, "Yeni kimyasal saldÄ±rÄ±lar olursa karÅŸÄ±lÄ±k veririz. Suriye'ye yönelik yeni saldÄ±rÄ±lar olabilir" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.