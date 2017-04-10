Ana Sayfa | DÃœNYA 10/04/2017 22:25

ABD Suriye'ye yeni bir saldÄ±rÄ± dÃ¼zenleyecek mi

abd

Beyaz Saray'dan yapÄ±lan son aÃ§Ä±klamaya gÃ¶re Suriye'ye yÃ¶nelik kimyasal saldÄ±rÄ±larÄ±n devam etmesi durumunda ABD duruma yeniden karÅŸÄ±lÄ±k verecek

Beyaz Saray Sözcüsü Spicer, Suriye Devlet BaÅŸkanÄ± "BeÅŸar Esad'Ä±n iktidarda olduÄŸu bir Suriye'de, istikrar ve barÄ±ÅŸÄ±n hakim olmasÄ±nÄ± düÅŸünemiyorum," dedi.

Beyaz Saray Sözcüsü Sean Spicer bugünkü basÄ±n toplantÄ±sÄ±nda Suriye'deki kimyasal gaz ve varil bombasÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±na deÄŸinerek, "Yeni kimyasal saldÄ±rÄ±lar olursa karÅŸÄ±lÄ±k veririz. Suriye'ye yönelik yeni saldÄ±rÄ±lar olabilir" açÄ±klamasÄ±nda bulundu.

Avrupa Gazete seri ilanlarÄ±nÄ±zÄ± yayÄ±nlÄ±yor...
Ä°lan vermek iÃ§in tÄ±klayÄ±nÄ±z  
suriye

Suriye'de son 4 yÄ±lda en az 26 kimyasal saldÄ±rÄ± gerÃ§ekleÅŸti

BM UluslararasÄ± BaÄŸÄ±msÄ±z Suriye AraÅŸtÄ±rma Komisyonu tarafÄ±ndan yapÄ±lan duyuruya gÃ¶re 2013 yÄ±lÄ±ndan bugÃ¼ne 26 kimyasal silah saldÄ±rÄ± kayÄ±t altÄ±na alÄ±ndÄ±

Sean Spicer

Kimyasal saldÄ±rÄ±lara devam ederseniz karÅŸÄ±lÄ±ÄŸÄ±nÄ± alÄ±rsÄ±nÄ±z

Beyaz Saray SÃ¶zcÃ¼sÃ¼ Sean Spicerr, Suriye'ye yÃ¶nelik kimyasal gazlÄ± saldÄ±rÄ±larÄ±n devam etmesi durumunda Donald Trump'Ä±n gerekeni yapacaÄŸÄ±nÄ± aÃ§Ä±kladÄ±

abd saldÄ±rÄ±

FlaÅŸ ilkokulda silahlÄ± saldÄ±rÄ± Ã¶lÃ¼ ve yaralÄ±lar var

ABDÂ´nin Kaliforniya eyaletindeki bir ilkokulda silahlÄ± saldÄ±rÄ± oldu